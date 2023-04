Tesla ridiculise les voitures, le compte bancaire d’Apple et le capteur secret de Samsung – Tech’spresso

Pas une seule minute pour l'actualité tech' hier ? On vous résume les informations principales du vendredi 21 avril : Tesla qui ridiculise ses concurrents électriques et thermiques, le nouveau compte bancaire d'Apple et le capteur secret de la Samsung Galaxy Watch 5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung exploite enfin un capteur « secret » de sa Galaxy Watch 5

En retard face à Apple et ses Apple Watch 8 et Ultra sur ce terrain, Samsung va enfin faire bon usage du capteur de température préalablement ajouté à sa Galaxy Watch 5. Ce dernier était jusqu’ici resté inactif.

La Tesla Model Y ridiculise les voitures électriques et thermiques en Europe, la preuve avec ces chiffres

Avec 71 683 unités vendues en Europe, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue en Europe au 1er trimestre, loin devant les modèles thermiques. Le SUV électrique est suivi par la Model 3, qui domine de loin les Volkswagen ID.3 et ID.4.

Apple fait trembler les banques avec son compte d’épargne « révolutionnaire » à 4,15 %

Jusqu’où ira Apple ? La firme de Cupertino lance son compte d’épargne offrant des conditions particulièrement attractives. Cette initiative représente un véritable défi pour les banques traditionnelles, qui doivent désormais faire face à une concurrence de taille.

