Nouveau record pour Tesla, les nouvelles Fiat électriques et l’avenir incertain de Waze – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 4 juillet 2023 : un nouveau record mondial pour Tesla, les nouvelles Fiat 600 et Topolino électriques et l'avenir incertain de Waze.

L’avenir de Waze pour vos déplacements en voiture semble incertain

Actuellement, Waze traverse une phase de licenciements massifs et intensifie sa fusion avec Google Maps. Ceci pourrait-il présager la fin de l’application de navigation ? Pour l’instant, toutes les options restent sur la table.

Tesla prouve encore une fois sa supériorité sur la voiture électrique avec ce nouveau record

Tesla vient de publier ses chiffres de vente pour le deuxième trimestre 2023. Et le constructeur a encore battu un nouveau record… du monde ! Tesla reste le leader de la voiture électrique, le numéro 1, bien que la menace chinoise (et européenne) se fait de plus en plus sérieuse.

Fiat 600 et Topolino électriques

Fiat vient de lancer deux nouvelles voitures électriques : les Fiat 600 et la Fiat Topolino. La première est un mini SUV, sœur de la Fiat 500, tandis que la seconde est la cousine de la Citroën Ami.

