Renault 5 électrique, une date pour l’iPhone 15 et une mise à jour bienvenue de Google Keep – L’actu tech de la semaine

C’est l’heure du recap de la semaine : on vous parle d’une bien mauvaise nouvelle pour la Renault R5 électrique, une date pour la présentation des très attendus iPhone 15 et d’une nouvelle interface pour l’outil de prises de notes Google Keep.

Mauvaise nouvelle pour la future Renault R5 électrique

Dévoilée en janvier 2021, la Renault 5 électrique est attendue pour l’année prochaine et devait à l’origine afficher un prix autour des 20 000 euros. Mais selon les dernières informations, la citadine devrait coûter bien plus cher avec un tarif tournant autour des 30 000 euros. La marque a, semble-t-il, quelques soucis d’approvisionnement et de production sur le territoire français, ce qui expliquerait une facture finale bien plus élevée pour les clients.

On sait quand seront présentés les iPhone 15

Qui dit septembre dit conférence de rentrée d’Apple. La marque a lancé les invitations pour sa fameuse keynote qui devrait lever le voile sur les iPhone 15 ainsi que l’Apple Watch Series 9. On devait en savoir plus sur les quelques zones d’ombres entourant le smartphone, comme la présence du port USB-C ou encore les différents capteurs photo. À noter que Google a, lui aussi, annoncé la date de sa conférence, qui aura lieu en octobre et dévoilera les Pixel 8 et 8 Pro.

La mise en forme arrive enfin sur Google Keep

L’outil de prise de notes de Google accueille une fonctionnalité qui corrige un gros défaut de l’application : la mise en forme de texte. Vous pourrez bientôt utiliser des titres, du gras, de l’italique ou encore du texte souligné dans vos notes. Mieux vaut tard que jamais !

