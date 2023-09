Tesla le petit cachotier, France Identité et veste Decathlon pour vélo – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 8 septembre : la nouvelle Tesla Model 3 n'avait pas tout révélé, France Identité est disponible pour tous et Decathlon sort une nouvelle veste de pluie pour cycliste. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Cette petite nouveauté que la nouvelle Tesla Model 3 nous a cachée

La nouvelle Tesla Model 3 regorge de nouveautés en tous genres – il y en a pas moins de 40. Sauf que l’une d’entre elles n’avait pas été explicitement énumérée par le constructeur américain. Electrek l’a repéré : il s’agit d’un détecteur d’angles morts, qui, étonnamment, n’était pas encore d’actualité sur la berline.

France Identité est disponible pour tous

C’est officiel. Tout le monde peut désormais télécharger l’application France Idendité, qui était jusque-là en bêta fermée, à la fois sur les boutiques d’Apple et Google. Vous pouvez ainsi dématérialiser votre ID pour l’avoir avec vous, sur votre smartphone. Une petite condition est à respecter : avoir le NFC sur votre téléphone.

Une nouvelle veste de pluie Decathlon pour les cyclistes

Decathlon a renouvelé sa veste de pluie Bwtin 540, en version homme et femme. Ce vêtement vise à vous protéger des intempéries durant vos trajets en vélo, grâce à un traitement déperlant dans un premier temps, et une imperméabilité de 15 000 mmH2O dans un second temps. De quoi rouler en toute tranquillité et au sec.

