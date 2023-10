Le nouveau poncho Decathlon, l’Apple Watch bientôt obsolète et la Tesla Model 3 qui affole les compteurs – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 3 octobre 2023 : l'Apple Watch bientôt obsolète, le poncho Decathlon, et la Tesla Model 3 qui affole les compteurs. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Tesla Model 3 affole les compteurs et fait la leçon à sa rivale chinoise, la MG4

Après s’être laissée distancer par la MG4, la Tesla Model 3 reprend du poil de la bête et se place sur la 2ème marche du podium au classement des voitures électriques les plus vendues en Europe. La Model Y reste toujours en tête, toutes motorisations confondues.

L’Apple Watch devrait très bientôt être déclarée obsolète

Apple aurait ajouté à sa liste des produits obsolètes la toute première Apple Watch. Cela prend en compte le modèle en or commercialisé à l’époque à 17 000 dollars.

Ce nouveau poncho Decathlon vous promet une visibilité optimale la nuit sur votre vélo électrique

Légèrement revu, le poncho pour vélo Decathlon Btwin 560 est plus visible de nuit et reste pratique grâce à son amplitude et son rangement dans la poche intégrée.