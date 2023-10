L’Apple Watch devrait très bientôt être déclarée obsolète

Apple aurait ajouté à sa liste des produits obsolètes la toute première Apple Watch. Cela prendrait en compte le modèle en or commercialisé à l'époque à 17 000 dollars.

La toute première Apple Watch est désormais obsolète. C’est ce qu’avance le site Mac Rumors qui a mis la main sur un mémo interne d’Apple et qui date ce changement au 30 septembre.

Pour rappel, le terme obsolète chez Apple signifie qu’un produit ne peut plus être réparé par Apple ou par ses réparateurs agréés. Cela intervient généralement 7 ans après la commercialisation d’un produit, or la toute première Apple Watch a été dévoilée en 2015.

L’Apple Watch première du nom avait été discontinué en septembre 2016 à la sortie de l’Apple Watch Series 2. Cela concernerait les deux tailles d’Apple Watch, tant en 38 mm qu’en 42 mm. Apple n’a pas encore annoncé officiellement ce changement, mais l’âge du produit laisse peu de doute.

Une montre à 17 000 dollars obsolètes

Parmi les modèles passés dans cette catégorie bien précise, on en trouve un pas comme les autres. La première Apple Watch Edition avec un boitier en or 18 carats. À sa sortie, le modèle a été commercialisé au prix exorbitant de 17 000 dollars, avant qu’Apple décide passer à la céramique, beaucoup plus « accessible » à 1 299 dollars.

Petit détail truculent, l’Apple Watch Series 1 de base avait pu passer à WatchOS 6 tandis que l’Apple Watch en or s’était arrêté à WatchOS 5. Comme quoi, ce n’est pas l’habit qui fait le moine.



