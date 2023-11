Nouvel antivol pour vélo électrique, Amazon abandonnerait Android et le bonus écologique de 2024 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 10 novembre : Hiplok lance un nouvel antivol pour vélo électrique et vélo cargo, Amazon serait sur le point d'abandonner Android et on en sait un peu plus sur le bonus écologique de 2024. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le nouvel antivol de Hiplok veut s’adapter au mieux aux VAE

La marque Hiplok lance le DX1000, un antivol innovant pour vélos électriques et cargo. Plus grand et résistant que le D1000, fabriqué en Ferosafe, il défie même les meuleuses d’angle. Accompagné de l’AX1000, un point d’ancrage pivotant, et de l’A1000, il est disponible en précommande sur Kickstarter pour des livraisons en avril 2024.

Amazon serait en train d’abandonner Android

Amazon développe Vega, un OS basé sur Linux qui pourrait remplacer Android sur les Fire TV. Ce système vise l’IoT et pourrait s’étendre aux tablettes et voitures. Amazon, cherchant à s’affranchir des limitations d’Android, vise un écosystème plus contrôlé pour diffuser ses services et publicités. Vega, presque achevé, nécessitera des adaptations pour les développeurs.

Le bonus écologique de 2024 donne de ses nouvelles

Le bonus écologique pour les voitures électriques en France pourrait augmenter à 8 000 euros en 2024, une hausse significative par rapport au plafond actuel de 7 000 euros pour les foyers modestes. Cette initiative vise à encourager l’adoption de véhicules électriques, en particulier parmi les ménages à revenus faibles. Toutefois, cette information n’a pas encore été confirmée officiellement par le gouvernement.