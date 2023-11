Le RCS sur les iPhone, Windows 11 bouleversé et un acteur de VAE en difficulté – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 novembre : le RCS va débarquer sur les iPhone, un gros changement arrive sur Windows 11 et une faillite pointe le bout de son nez dans le secteur du vélo électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le RCS sur les iPhone : oui, mais toujours avec les bulles bleues

Apple a annoncé l’intégration du RCS sur iPhone, une avancée majeure après des années de pression de Google et d’autres. Cependant, les messages RCS continueront de s’afficher en vert, perpétuant la distinction entre les utilisateurs d’iPhone (bulles bleues) et d’Android (bulles vertes). Cette différenciation est source de harcèlement scolaire aux États-Unis, où posséder un iPhone est souvent perçu comme un statut social.

Windows 11 : de gros changements à venir

Microsoft annonce des changements majeurs pour Windows 11 en réponse au Digital Markets Act de l’UE. Dès 2024, les utilisateurs européens pourront désinstaller des applications telles que Microsoft Edge, Cortana, et d’autres, auparavant intégrées par défaut. Ces modifications, limitées à l’Europe, visent à renforcer la concurrence et la liberté de choix des consommateurs.

QWIC au bord de la faillite

QWIC, un fabricant néerlandais majeur de vélos électriques, est confronté à de graves difficultés financières. L’entreprise a demandé une suspension de paiement, en partie à cause d’une taxe fiscale de 12 millions d’euros sur l’importation de vélos et de pièces détachées. Cette situation s’ajoute à des problèmes de surstockage et de dettes.