La PS5 Slim, pourquoi Sam Altman a été viré d’OpenAI et un mauvais changement dans Google Maps – Tech’spresso

Voici ce qui a marqué le jeudi 23 novembre : la PlayStation 5 Slim est là, on commence à comprendre pourquoi Sam Altman a été licencié par OpenAI et Google Maps a changé son design et ça ne convient pas à tout le monde.

La PlayStation 5 « Slim » est lancée

Dévoilé le mois dernier, la PlayStation 5 « Slim » est là et nous avons pu la tester. Pas vraiment un modèle à part, elle vient remplacer la PlayStation 5 de base en deux éditions. L’une « Digital » sans lecteur de disque, l’autre « Standard » avec. Plus petite et moins lourde, elle propose les mêmes fonctionnalités, les mêmes performances et même davantage de stockage. Elle est d’ores et déjà disponible en magasins.

Google Maps : un changement de design très critiqué

Chez Frandroid, nous sommes un certain nombre à ne pas approuver le changement de la couleur de la carte de Google Maps. Et il semblerait que nous ne soyons pas les seuls : de nombreux internautes se plaignent d’un planisphère trop morne, regrettant les fonds assez pétants. Même une ancienne contributrice de Google Maps nommée Elizabeth Laraki s’est plainte de ce choix, avec un design « moins humain » qu’auparavant.

Pourquoi Sam Altman a-t-il été licencié d’OpenAI, puis remis en poste ?

Le week-end dernier était rempli de rebondissements, après l’annonce du licenciement de Sam Altman, PDG d’OpenAI depuis plusieurs années. Au final, il est de retour à son poste, comme la semaine dernière. Ce qui pose des questions sur les raisons qui ont poussé le conseil d’administration à le démettre de ses fonctions. Selon Reuters, il y aurait des craintes en interne vis-à-vis d’une nouvelle intelligence artificielle aux progrès qui représenteraient « un danger pour l’humanité ». Il s’agirait d’une IA générative capable de résoudre des problèmes problématiques, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle à un certain niveau.

