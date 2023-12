Les loueurs suppriment Tesla, un premier aperçu du nouveau Samsung et une Toyota électrique alléchante – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 4 décembre : le désamour des loueurs pour Tesla, les premiers leaks du Samsung A55 et un aperçu du prochain SUV électrique Toyota. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Sixt va diminuer son nombre de Tesla de location

C’est l’annonce surprise du jour : il y aura moins de Tesla disponibles en location chez Sixt. La raison est double : la faible valeur de revente des modèles devient problématique pour le loueur, tandis que le coût des réparations est bien supérieur à celui des voitures thermiques. Un problème que rencontre déjà Hertz après avoir conclu un accord monstre avec le constructeur américain de voitures électriques.

Le look du prochain Samsung A55 fuite

Oups ! Le leaker français OnLeaks vient de dévoiler les premiers rendus du prochain best-seller de Samsung, le A55. Au programme, une esthétique proche des iPhone et un écran Oled 120 Hz et Full HD+ de 6,5 pouces. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.

Toyota présente un concept de SUV électrique prometteur

Après beaucoup d’années passées à ne rien faire dans le domaine de l’électrique à batteries, Toyota semble enfin mettre les moyens et a dévoilé les premières infos sur un nouveau modèle. Il s’agira d’un SUV compact de 4,30 mètres de long qui arrivera sur le marché dès 2024. Intéressant : une version pourra monter jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie !