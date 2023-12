Porte-vélos ultra pratique, bonus écologique des Model Y et Google Pixie AI – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 15 décembre : un nouvel accessoire veut faciliter le transport de vélos en voitures, deux modèles de Model Y sont éligibles au nouveau bonus écologique et l'arrivée de Google Pixie AI. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La solution « clé en main » pour transporter son vélo électrique en voiture

Suweeka, une entreprise américaine, a conçu le Lifter Rack, un porte-vélos pour voitures. Doté d’un système de levage électrique ou manuel, il permet de charger facilement des vélos sans effort. Le Lifter Rack, compact une fois replié, peut supporter jusqu’à deux plateaux de 54 kg chacun. Vendu à partir de 2099 dollars, il promet de simplifier le transport de vélos, notamment électriques.

Quelles sont ces deux Tesla Model Y éligibles au nouveau bonus écologique ?

Deux variantes de la Tesla Model Y sont éligibles au bonus écologique 2024 en France. Ces modèles, fabriqués en Europe, se distinguent par leurs moteurs différents : l’un de 220 kW et l’autre de 235 kW. Pour en arriver là, il a fallu déchiffrer les informations chiffrées des modèles, depuis le forum allemand Tesla Fahrer & Freunde qui met fréquemment à disposition les différentes variantes homologuées des véhicules Tesla.

Google Pixel AI : qu’est-ce que c’est ?

Google développe Pixie AI, un nouvel assistant intelligent destiné notamment à concurrencer Samsung et son Galaxy AI. Pixie AI vise à offrir des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur améliorée, bien que les détails spécifiques sur ses capacités restent encore flous. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Google de renforcer sa présence dans le domaine des assistants virtuels et de l’intelligence artificielle.