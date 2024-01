Une nouvelle manette DualSense, une puce Android plus rapide que l’iPhone et les premiers vélos électriques de Segway – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 11 janvier : une nouvelle manette DualSense voit le jour, de nouveaux vélos électriques Segway et ARM qui muscle son jeu sur les puces pour smartphones Android. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Sony lance une nouvelle manette DualSense en toute discrétion

Sony aurait discrètement lancé une nouvelle version de la manette DualSense pour la PS5, semblable en apparence à celle d’origine, mais avec des améliorations notables. La nouvelle manette est répertoriée sur des sites tels que la Fnac et Cultura en France, et BestBuy au Canada indique une autonomie de 12 heures, supérieure à la version précédente. Des rapports suggèrent également un format plus compact, avec une réduction de près de 9 centimètres en largeur, mais on n’en doute cependant. La DualSense V2 sera disponible à partir du 13 janvier au prix de 69,99 euros, similaire à la manette d’origine.

Les smartphones Android bientôt plus performant que les iPhone ?

ARM serait en train de développer actuellement une nouvelle puce pour smartphone, la Cortex-X5 (nom de code Blackhawk), qui pourrait devenir le processeur le plus puissant jamais conçu par la firme. Prévu pour être intégré dans les SoC des smartphones dès la fin de 2024, cette puce promet la plus grande augmentation des IPC (instructions par cycles) en cinq ans. Outre les performances, Arm se concentre sur les applications liées à l’intelligence artificielle, affirmant que le Blackhawk offrira des performances exceptionnelles sur les grands modèles de langage (LLM). Si les promesses d’ARM se concrétisent, cela pourrait intensifier la compétition entre avec Qualcomm et Apple et notamment intéresser MediaTek et Samsung.

Segway va lancer ses premiers vélos électriques en 2024

Segway Ninebot a surpris au CES 2024 en dévoilant ses deux premiers vélos électriques, les Xafari et Xyber. Le premier est un modèle endurant, idéal pour les randonnées avec sa batterie de 913 Wh alors que le Xyber est une quasi-moto électrique à double suspension à la batterie de 1,44 kWh. Le constructeur a aussi présenté deux nouvelles trotinettes électriques, les ST1 et Ninebot E2 Pro, dans un tout autre registre.