Les futurs smartphones Android pourraient passer un cap de performances et même battre les iPhone

Apple a toujours eu de l'avance en termes de puissance avec ses iPhone sur les smartphones Android, grâce à ses puces. Et si ça changeait dans les années à venir ? C'est ce que semble entrevoir un cabinet d'analystes à propos d'un prochain SoC.

Dans notre comparatif entre l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra, nous notions une imperceptible avance d’Apple sur Samsung en matière de performances. Le nec plus ultra d’Android n’arrive toujours pas à dépasser ce qu’Apple sait faire de mieux avec sa puce A17 Pro. Pourtant, avec Arm, il est possible que ce constat change.

Une nouvelle puce pour smartphone en développement chez Arm

C’est le cabinet d’analystes Moor Insights and Strategy, et plus précisément Patrick Moorhead, qui a publié son analyse du marché. Il rapporte qu’Arm travaille sur un nouveau processeur pour smartphone Cortex-X et qui serait le plus puissant jamais conçu. Nom de code : Blackhawk (« faucon noir » en anglais) ; mais il pourrait finalement s’appeler Cortex-X5.

Ce nouveau processeur pourrait arriver dans les SoC des smartphones dès la fin de l’année 2024. Des puces qui pourraient arriver dans un futur SoC de MediaTek, potentiellement le MediaTek 9400 (s’il existe un jour). Ce ne sera pas le cas pour le Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm ayant arrêté de faire appel à Arm pour travailler avec Nuvia, une filiale que le fondeur a rachetée.

Le plein de performances, mais aussi d’IA

Arm a fait des tests de performance à l’aide de Geekbench 6 (que nous utilisons également pour nos tests de smartphones). Selon l’entreprise, Blackhawk représenterait « la plus grande augmentation de la performance IPC d’une année sur l’autre en cinq ans ».

2024 oblige, Arm se penche sur les usages relatifs aux technologies d’intelligences artificielles. Pour le développeur de processeurs, Blackhawk offrira des performances « exceptionnelles » dans le fonctionnement de LLM, les grands modèles de langage qui font fonctionner ChatGPT et autres. Pour Patrick Moorhead, c’est logique, puisque les outils d’IA utilisent principalement le CPU : si les processeurs augmentent en performances, alors les performances en IA augmentent. L’analyste rappelle que le CPU est le moyen le plus simple et le plus répandu pour utiliser des IA sur un smartphone.

Si les promesses d’Arm sont tenues, « cela signifie que nous verrons probablement une concurrence encore plus forte entre Arm, Qualcomm et les conceptions de processeurs d’Apple. Et c’est une bonne chose. » On peut penser que MediaTek serait le fondeur le plus intéressé par ce nouveau Cortex-X. De plus, Samsung, souhaitant revenir à ses propres SoC Exynos au détriment de Qualcomm, pourrait faire appel à Arm.