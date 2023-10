iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Goliath contre Goliath. Voici comment l’on pourrait définir le duel qui nous attend aujourd’hui. Chacun à leur manière, les iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S23 Ultra ont su prouver qu’ils représentaient ce qui pouvait se faire de meilleur du côté d’iOS et du côté d’Android. Alors comment les départager ? On vous aide à y voir plus clair.

Ce sont deux monstres de smartphones qui s’affrontent aujourd’hui dans notre versus. D’un côté, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Sans doute le tout meilleur mobile jamais sorti des usines du Sud-Coréen. Polyvalent en diable et pratiquement irréprochable. De l’autre, un iPhone 15 Pro Max qui, pour la toute première fois bombe le torse en matière de photographie longue focale avec un objectif périscopique très intéressant.

Deux appareils gigantesques mais qui, nous allons le voir, ont finalement beaucoup plus de différences que de points communs. Ce qui devrait nous rendre la tâche plus facile, pas vrai ?

Les Samsung Galaxy S23 Ultra et iPhone 15 Pro Max sont déjà disponibles pour respectivement 1159€ et 1479€.

Les fiches techniques des iPhone 15 Pro Max et Galaxy S23 Ultra

Modèle Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy Z Flip 5 Dimensions 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm 160 mm x 70 mm x 7 mm Interface constructeur N/C One UI Taille de l'écran 6,7 pouces 6,7 pouces, 3,4 pouces Définition 2796 x 1290 pixels 2640 x 1080 pixels Densité de pixels 460 ppp 426 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Apple GPU Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 12 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 11 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie N/C 3700 mAh Poids 221 g 187 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Noir, Argent, Violet, Vert, Jaune, Beige, Bleu foncé, Vert foncé Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

L’iPhone 15 Pro Max réinvente son design, et ça lui réussit

Autant l’écrire immédiatement : les iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S23 Ultra sont deux smartphones gigantesques. Flirtant avec les 16 centimètres de hauteur et atteignant presque 8 centimètres de large, ils ne sont pas conçus pour être utilisés à une main. En contrepartie, on obtient un écran aux proportions très généreuses pour profiter de tous ses contenus favoris, mais c’est une autre histoire.

Malgré leurs proportions hors normes, le Samsung Galaxy S23 Ultra est de loin le smartphone le plus lourd et le plus volumineux des deux. Avec presque 9 cm d’épaisseur et exactement 234 grammes sur la balance, c’est un poids lourd qui ne s’oublie pas facilement en main.

Sans aller jusqu’à dire que l’iPhone 15 Pro Max est un modèle de légèreté, l’adoption du titane en lieu et place de l’acier sur cette génération porte largement ses fruits. L’appareil est plus léger que ses prédécesseurs et conserve une finesse remarquable pour un smartphone aussi grand (221 grammes, 8,3 mm d’épaisseur).

Apple iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l’un des 3 smartphones compatible avec la nouvelle version de Galaxy Enhance-X // Source : Anthony Wonner – Chloé Pertuis

Il faut ajouter qu’Apple a su se réinventer cette année en troquant l’interrupteur de mode vibreur pour un « bouton d’action » qui rend de fiers services au quotidien. On peut en effet lui adjoindre quelques raccourcis pour effectuer une action rapide (prendre une photo, lancer une appli, allumer la lampe torche…).

Pour nous, il n’y a pas photo : l’iPhone 15 Pro Max remporte la palme du design cette année. Mais avant de passer à la suite, précisons qu’en termes de durabilité, les deux mobiles semblent aussi bien équipés, que ce soit au niveau de l’écran que du châssis. Les deux sont par ailleurs certifiés IP68, mais l’iPhone propose une résistance allant jusqu’à une immersion à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes contre 1,5 mètre pour le S23 Ultra.

L’actuel S23 Ultra Source : Frandroid – Chloé Pertuis

La Dynamic Island change la donne

Les Galaxy S23 Ultra et iPhone 15 Pro Max sont dotés d’écrans d’excellente facture. Le haut du panier. Il existe cependant quelques petits détails qui peuvent faire la différence si vous hésitez entre les deux modèles.

La première est évidente : la dalle du S23 Ultra est très légèrement plus grande que celle de son adversaire (6,8″ contre 6,7″). Aussi, l’encoche du mobile de Samsung se fait plus facilement oublier que la Dynamic Island de l’iPhone 15 Pro Max. En revanche, celle-ci apporte un vrai plus à l’utilisation — nous y reviendrons.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Maintenant, pour parler technique, il est apparu pendant nos mesures que l’écran de l’iPhone 15 Pro Max est beaucoup plus lumineux que celui de son adversaire. Nous avons relevé un pic à plus de 2200 nits, contre 1800 nits sur le S23 Ultra. Autrement dit : la dalle demeure bien plus lisible en extérieur sur le premier que sur le second.

Ensuite, il faut garder en tête l’appétit démesuré de Samsung pour la saturation des couleurs. Cela conduit l’écran de son fleuron à afficher des couleurs très flatteuses pour la rétine, mais pas très juste d’un point de vue colorimétrie. En cela, l’écran de l’iPhone 15 Pro Max nous apparaît plus juste — même s’il pourrait, justement, être un peu plus généreux sur sa couverture du spectre DCI-P3.

Maintenant, il faut malgré tout porter au crédit de l’écran du Galaxy S23 Ultra d’être compatible avec l’utilisation d’un stylet (fourni). Une rareté en 2023, qui peut faire la différence pour certaines et certains.

Le grand duel des interfaces

Chercher à comparer iOS et Android revient à vouloir départager les pommes des poires. Ce n’est qu’une affaire de goût et, en l’occurrence, les iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S23 Ultra mettent le paquet pour offrir à leurs utilisateurs et utilisatrices un maximum de fonctionnalités.

Inutile de redire qu’Android est un système bien plus ouvert que celui d’Apple. Les adeptes de bidouille préféreront se tourner vers le smartphone de Samsung. Mais rappelons également qu’iOS a bien évolué et qu’il est beaucoup plus permissif en termes d’utilisation d’applications tierces qu’il ne l’était il y a encore cinq ans.

Aussi concentrons-nous sur les fonctionnalités propres des deux appareils. L’iPhone 15 Pro Max a deux avantages majeurs face à la concurrence : son bouton d’action, abordé plus haut, et la Dynamic Island, déjà intégrée l’an dernier dans les iPhone 14 Pro, mais qui s’invite cette année sur toute la gamme iPhone 15.

Dynamic Island sur l’iPhone 15 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Grâce à Dynamic Island, l’encoche trouve une réelle utilité. En plus de ne pas gêner l’utilisation du déverrouillage facial Face ID, elle affiche quantité d’informations contextuelles au quotidien. Comme le titre en cours de lecture par exemple, ou un raccourci pour accéder à la télécommande Apple TV.

Côté Samsung, One UI 5.1 est parmi les surcouches Android les plus soignées qui existent. Ne manquant d’aucune option, elle ajoute même une fonctionnalité dite de « modes » permettant de configurer plusieurs profils de notifications en fonction des moments de la journée ou du contexte (cinéma, travail, repos…). Une feature déjà disponible sur iOS mais dont l’arrivée est plus que bienvenue chez Samsung. Parmi les particularités du S23 Ultra, on compte évidemment toutes les fonctionnalités liées à l’utilisation du S Pen : dès qu’il est sorti de son emplacement, un menu latéral nous invite à accéder à diverses fonctions de prise de note, d’annotation ou de croquis. Un vrai plus pour la productivité, si vous prenez l’habitude de l’utiliser !

S Pen du Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Ultra et son stylet. // Source : Frandroid

Vous l’aurez compris : les deux smartphones sont suffisamment différents pour que nous n’ayons pas besoin d’appuyer d’un côté ou de l’autre de la balance. Ce sont vos usages qui feront foi.

En revanche, on se permet d’ajouter que, des deux, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui propose le meilleur suivi logiciel. Apple a en effet pour habitude de soutenir ses appareils pendant au moins 6 ans, avec des mises à jour très régulières sans distinction entre mises à niveau majeures de l’OS et correctifs de sécurité. Samsung n’est pas mauvais élève, mais Android a la réputation d’être moins durable sur ce point. Pour le S23 Ultra, Samsung promet quatre mises à jour majeures d’Android et cinq ans de correctifs.

L’imperceptible avance d’Apple sur les performances

Les performances ne sont plus vraiment un problème sur les smartphones haut de gamme, et ce depuis de nombreuses années. Même un mobile vendu 300€ est capable d’offrir une expérience fluide et de faire tourner la plupart des jeux. Non, ce qui va faire la différence désormais, c’est la capacité des smartphones à déployer avec un maximum d’efficacité des tâches dévolues au machine learning, et à améliorer la qualité du traitement des photos, par exemple.

On ne va pas vous raconter de cracks : il est extrêmement difficile de départager les Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max au chapitre des performances. Les deux profitent d’une puce à la pointe de la technologie, et sont parfaitement capables d’entreprendre toutes les tâches qu’on peut imaginer sans jamais subir le moindre ralentissement. Pour le commun des mortels, l’un ou l’autre conviendra parfaitement.

Maintenant, si l’on se met en tête que l’on veut le nec plus ultra, alors une légère avance se dégage pour l’iPhone 15 Pro Max. La raison ? La puce A17 Pro qu’il embarque est la toute première de l’industrie gravée en 3 nm. À ce titre, elle délivre une puissance de calcul encore inégalée et permet notamment de faire tourner des jeux conçus pour de véritables consoles nativement (Resident Evil Village, bientôt Assassin’s Creed Mirage). Aussi, la puce permet aux vidéastes de tourner des vidéos en 4K à 60 images par seconde au format ProRes — pour peu qu’on branche un SSD rapide au port USB-C du smartphone.

Légère avance donc, et très spécifique, on en convient. Mais avance tout de même.

Samsung remporte la bataille des longues focales

Le marché de la photographie sur smartphone est ultra concurrentiel. Et si Apple brille annuellement en la matière avec ses iPhone, les smartphones haut de gamme de Samsung donnent souvent le La.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis SAmsung Galaxy S23 Ultra. // Source : Frandroid – Robin Wycke

Samsung Galaxy S23 Ultra :

Objectif ultra grand-angle, capteur 12 Mpx, autofocus, taille de pixels 1,4 μm, FOV 120°, F/2,2 ;

Objectif grand-angle (capteur principal), 200 Mpx, taille de pixels 0,6 μm (soit 2,4μm en 12 mégapixels), FOV 85˚, F/1,7, stabilisation optique ;

Téléobjectif X3, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 11°, f/4,9, stabilisation optique ;

Téléobjectif X10, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 36˚, f/2,4, stabilisation optique ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

iPhone 15 Pro Max :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur ;

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° ;

Téléobjectif 5x 12 Mpx : 120 mm, ouverture ƒ/2,8, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D ;

Selfie 12 Mpx : 23 mm, ouverture ƒ/1.9, système de stabilisation optique par déplacement du capteur.

Nous avons ici affaire à deux excellents photophone, qui redoublent d’efforts pour proposer des images au piqué prononcé avec leur capteur principal. La philosophie des deux modèles est assez différente néanmoins : s’ils utilisent tous deux la méthode du pixel binning pour regrouper des pixels, on s’aperçoit que le S23 Ultra domine, en technique pure, avec ses 200 mégapixels. À l’usage, ça ne signifie pas forcément grand-chose, remarquez. Appétence de Samsung pour la saturation des bleus mise à part, difficile de faire la différence entre un cliché pris à l’iPhone et un autre pris au S23 Ultra, en termes de qualité optique s’entend.

Samsung Galaxy S23 Ultra, grand-angle

iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

iPhone 15 Pro Max, grand-angle

Non, la principale différence entre les deux concurrents va plutôt se situer dans leur faculté à zoomer. Ici encore, en termes purement techniques, le S23 Ultra tire son épingle du jeu avec un duo de téléobjectifs : 3x, et 10x. Nul besoin de tourner autour du pot, il est vraiment excellent pour proposer des portraits et se concentrer sur des détails architecturaux, par exemple.

Samsung Galaxy S23 Ultra, téléobjectifs

L’arrivée du périscope sur l’iPhone 15 Pro Max est également une très bonne nouvelle. Si le modèle 15 Pro conserve une longueur focale de 77 mm (zoom 3x), le Pro Max grimpe à 120 mm (zoom 5x). Un bon compromis entre les deux focales proposées par le Samsung, qui offre lui aussi d’excellents résultats dans toutes les situations.

X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max, téléobjectif

En un mot comme en cent : nous sommes face à deux superbes poids lourd de la photographie au smartphone. Mais s’il ne devait en rester qu’un, alors privilégions la polyvalence avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. D’autant que, ce n’est pas rien, celui-ci a pour avantage d’être proposé beaucoup moins cher que son concurrent. Ça compte.

En autonomie, le Galaxy touche les étoiles

Aucun suspens ici. Même si l’iPhone 15 Pro Max figure parmi les smartphones d’Apple les plus endurants du marché (le meilleur, c’est l’iPhone 15 Plus), il ne fait tout simplement pas le poids face au Samsung Galaxy S23 Ultra, dont nous avons presque pu tirer trois jours d’autonomie durant notre test.

Le mobile d’Apple est toutefois largement capable de tenir une journée et demie. Mais si vous cherchez absolument le mobile qui vous tiendra le plus possible éloigner d’une prise de courant, alors le modèle de Samsung est tout indiqué.

Concernant la recharge, les cartes sont redistribuées… mais on arrive sur un match nul. Il faut compter 1h30 pour recharger totalement l’iPhone 15 Pro Max comme le S23 Ultra.

iPhone 15 Pro Max ou Samsung Galaxy S23 Ultra, lequel choisir ?

Les utilisateurs historiques d’Android préféreront par défaut le Samsung Galaxy S23 Ultra quand les adorateurs d’Apple n’auront d’yeux que pour l’iPhone 15 Pro Max. C’est l’ordre naturel des choses. Mais si l’on regarde au-delà des querelles de chapelles, il faut reconnaître qu’on est face à deux excellents smartphones. Des pépites de la tech comme seules des entreprises aussi chevronnées que Samsung et Apple sont en mesure de nous offrir.

Maintenant, soyons pragmatiques. Si vous vous fichez de savoir si vous préférez iOS ou Android, nous aurions tendance à vous diriger vers le Samsung Galaxy S23 Ultra. La raison ? Son rapport qualité-prix — si tant est que cela veuille dire quelque chose pour un smartphone vendu quasiment le prix d’un SMIC.

Le fait est que l’iPhone 15 Pro Max ne fait pas grand-chose de fondamentalement mieux que le S23 Ultra malgré les 300€ supplémentaires qu’en demande Apple. Entendons-nous bien : il est excellent, et c’est probablement l’un des meilleurs iPhone jamais sortis. Mais la prestation du S23 Ultra est si bonne qu’il n’est pas forcément justifiable de dépenser davantage. À moins bien sûr d’être allergique à Android. Auquel cas, votre choix est déjà fait depuis longtemps, que faites-vous ici ?