Le design du Pixel 9 Pro, deux nouvelles voitures Tesla et les prix Netflix en hausse – Tech’spresso ☕

Voici ce qui a marqué le mercredi 24 janvier : le Pixel 9 Pro se dévoile, Tesla prépare deux nouvelles voitures électriques et les prix de Netflix pourraient à nouveau augmenter pour certains abonnés.

Voici le design du Pixel 9 Pro

Alors qu’il n’est pas attendu avant le mois d’octobre 2024, le Pixel 9 Pro fait déjà parler de lui. L’extrêmement fiable OnLeaks a publié le design du téléphone de Google et on peut noter quelques éléments notables. Le premier est son bloc photo qui ne traverse plus le dos de bord en bord, et le second concerne ses tranches, droites et inspirées des derniers iPhone.

Tesla s’apprêterait à sortir deux nouvelles voitures

La Tesla Model 2 refait parler d’elle. Connue sous le nom de code Redwood, elle prendrait la forme de deux voitures différentes basées sur la même plateforme : un crossover compact et le Robotaxi évoqué dans la biographie d’Elon Musk.

Netflix change (encore) ses prix

En décembre, Netflix avait retiré de son catalogue l’offre « Essentiel » permettant d’accéder au service de streaming en 720p à 11 euros par mois. Les client·es historiques de ce forfait avaient pu jusqu’à présent le garder, mais la fête est terminée et ils vont devoir choisir : passer à l’abonnement « Standard » à 13,49 euros par mois ou bien celui à 6 euros avec de la publicité.