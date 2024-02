Fausse rumeur sur Gmail, belle nouveauté Tesla et le rachat de La Poste Mobile – Techpresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 23 février : la fausse rumeur sur la fin de Gmail, une belle nouveauté arrive sur toutes les Tesla (ou presque) et le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La fin de Gmail ? Google dément

Une rumeur affirmant la fin de Gmail a rapidement circulé en ligne, provoquée par une capture d’écran d’un e-mail modifié annonçant l’arrêt du service. Google a vite clarifié que Gmail ne disparaissait pas, mais qu’il s’agissait de la fin de la prise en charge de la version HTML basique de Gmail, un changement déjà effectué. Cette confusion a suscité une vague de réactions jusqu’à ce que Google démente officiellement, rassurant les utilisateurs sur la pérennité de Gmail.

Tesla étend les feux matriciels à toute sa gamme

Tesla rend les feux matriciels adaptatifs disponibles sur presque tous ses modèles via une mise à jour OTA gratuite. Initialement offerte sur la Model 3, cette fonctionnalité améliore la sécurité nocturne en ajustant automatiquement le faisceau lumineux pour ne pas éblouir les autres conducteurs. L’extension de cette technologie à la Model Y, aux versions améliorées de la Model 3, ainsi qu’aux derniers modèles S et X, souligne l’engagement de Tesla envers l’innovation et la sécurité.

Le gros rachat de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a remporté l’acquisition de La Poste Mobile, surpassant Free et Orange, pour un montant de 950 millions d’euros. Cette opération permet à Bouygues d’absorber 2,3 millions de clients supplémentaires, renforçant sa position sur le marché des MVNO (opérateurs mobiles virtuels) en France. La Poste Mobile, précédemment détenue majoritairement par le groupe La Poste et partiellement par SFR, représente une expansion stratégique pour Bouygues, avec une migration des comptes prévue pour 2027.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes