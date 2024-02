Excellente nouvelle : cette nouveauté qui révolutionne la conduite de nuit va arriver sur toutes les Tesla, ou presque

Après avoir été uniquement rendus disponibles sur la Tesla Model 3, les feux matriciels adaptatifs le sont désormais sur tous les modèles de la gamme. Et cela grâce à une mise à jour OTA gratuite.

Sur la route, la sécurité est primordiale, on le sait bien. Et c’est pour cela que les voitures, électriques ou non, font le plein de technologies de pointe, afin de réduire le risque d’accident. Parmi elles, le freinage automatique d’urgence ou encore la conduite semi-autonome.

Une nouvelle fonctionnalité

Mais ce n’est évidemment pas tout, car d’autres fonctionnalités sont désormais obligatoires, comme l’alerte de dépassement de la vitesse, ainsi que l’aide au maintien dans la voie. D’autres en revanche ne le sont pas, mais se révèle très pratiques, voire parfois indispensable une fois que l’on y a goûté. C’est par exemple le cas des feux à LED matriciels, aujourd’hui disponibles sur de nombreuses voitures électriques.

Cette technologie est surtout réservée aux modèles haut de gamme, et s’avère quasiment indispensable lors de la conduite de nuit. En effet, elle permet aux feux de route d’adapter leur faisceau en fonction des voitures qui arrivent en face afin de ne pas les éblouir. Et ce de manière totalement automatique, sans la moindre intervention du conducteur. Plusieurs marques le proposent déjà, comme Volvo ou encore BMW et Audi, entre autres.

Adaptive high-beam will be made available for vehicles with the applicable hardware on Model Y, legacy and upgraded Model 3 and the latest Model S and Model X.

De son côté, Tesla proposait uniquement cette technologie pour sa fonction « Light Show », pas vraiment indispensable et utile au quotidien. Mais cela est tout doucement en train de changer. Et pour cause, il y a quelques jours, nous avions annoncé que la Model 3 se dotait de cette fonctionnalité, via une mise à jour OTA à distance. Mais la berline récemment restylée, que nous avions pu découvrir au salon de Munich n’est désormais plus la seule à en être équipée.

C’est désormais aussi le cas de tous les autres modèles de la gamme, comme vient de le confirmer un représentant de Tesla sur X (anciennement Twitter). Ce dernier répond au message d’un propriétaire de Model 3 qui se félicite d’avoir obtenu cette nouvelle fonctionnalité. Mais la berline compacte n’est plus la seule à pouvoir en profiter.

Toute la gamme équipée

Le représentant de la marque indique que « les feux de route adaptatifs seront disponibles pour les véhicules équipés du matériel applicable sur la Model Y, la Model 3 ancienne et améliorée et les derniers Model S et X. » Toute la gamme sera donc dotée de cette nouvelle fonction, à condition que les voitures soient équipées de feux compatibles. Ce qui devrait être le cas de la grande majorité des exemplaires déjà en circulation.

Le porte-parole de la marque explique qu’une mise à jour over-the-air sera proposée très bientôt, et qu’elle sera entièrement gratuite. Pour l’heure, il ne donne pas plus de détails, et ne précise pas la date exacte à laquelle cette technologie fera son arrivée sur les voitures électriques de la gamme. Cependant, nul doute que cela devrait arriver très bientôt, car les Model Y, S et X sont déjà équipés du matériel nécessaire pour sauter le pas.

Autant dire que l’arrivée de cette fonctionnalité permettra aux voitures de la marque de faire un vrai bond en avant, et de se démarquer des autres constructeurs. En effet, cette fonction est généralement proposée en option, et coûte la plupart du temps très cher. Associée à des prix déjà contenus pour les véhicules du constructeur, malgré une petite haute récente, cette technologie pourrait encore aider Tesla à accroître ses ventes.

De quoi lui permettre de repasser devant son rival chinois BYD, devenu numéro 1 de l’électrique ? Pas si sûr, mais l’écart entre les deux concurrents reste pour l’heure assez minime. Reste à savoir ce que nous prépare Tesla au cours des prochains mois afin de rester dans la course, et ce alors qu’une guerre des prix encore plus intense se prépare…