Samsung One UI 6.1 débarque sur les anciens Galaxy, l’iPhone chamboulé en Europe et le retour de Lancia – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 14 mars : Samsung One UI 6.1 sur les anciens Galaxy, le DMA favorise les navigateurs alternatifs sur iPhone et le retour de Lancia.

Samsung One UI 6.1 débarque sur les Galaxy

Samsung est en train de déployer One UI 6.1 sur plusieurs de ses anciens appareils Galaxy cette semaine, smartphones et tablettes. Cette nouvelle version amène avec elle toutes les fonctions de Galaxy AI, boostant quasiment tous les aspects de l’OS avec l’intelligence artificielle, que ce soit l’écriture de messages, les photos, les vidéos et même la traduction.

Le DMA chamboule le marché des navigateurs sur iPhone

La nouvelle réglementation européenne du Digital Markets Act (DMA) autorise désormais à choisir un autre navigateur par défaut sur nos smartphones. Sur iPhone, l’impact est semble-t-il massif si on en croit le retour d’expérience du navigateur Brave, qui a vu ses statistiques de nouvelles installations exploser lorsqu’Apple a déployé un nouvel écran de choix du navigateur par défaut.

Lancia fait son grand retour

Lancia, le fameux constructeur italien, va revenir en force à l’international avec une nouvelle voiture électrique, des modèles sportifs et même un retour au rallye, une discipline dans laquelle elle a brillé par le passé. Mais c’est tout d’abord avec l’Ypsilon, lointaine cousine de la Fiat 600e électrique, qu’elle va commencer les hostilités en 2025.