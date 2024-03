L’iPhone chamboulé en Europe : voici déjà une preuve de l’énorme impact pour les navigateurs

En facilitant la configuration d'un autre navigateur par défaut sur nos smartphones, le DMA a déjà provoqué de gros changements. Brave nous en apporte une preuve sur iPhone avec un graphique à l'appui.

On ne se rend pas forcément compte du changement drastique qui s’opère en Europe. Beaucoup de choses ont changé sur nos smartphones (entre autres) depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA). Cette nouvelle législation force en effet les grandes entreprises tech à mener de profondes transformations sur leurs appareils et écosystèmes pour mettre fin à des pratiques jugées anticoncurrentielles.

Sur iPhone notamment, ll y a de gros chamboulements. On va donc voir apparaître des stores alternatifs à l’App Store, la solution Apple Pay risque d’être abandonnée par certaines banques, le téléchargement d’applications pourra se faire depuis le web et la configuration d’un navigateur par défaut peut se faire plus librement.

Un réel impact pour les navigateurs alternatifs

C’est justement sur ce dernier point que l’on va s’intéresser de plus près. Brave Software, l’entreprise derrière le navigateur Brave, s’est fendue de quelques publications sur Twitter/X pour montrer à quel point le DMA a eu un impact important. « Pourquoi Apple et Google ont-ils rendu difficile le changement de navigateur par défaut pendant tant d’années ? Parce que c’est un moyen puissant de bloquer les concurrents. Il suffit de regarder ce qui est arrivé aux installations de Brave sur les iPhone dans l’UE lorsque Apple a déployé un nouvel écran de choix du navigateur par défaut le 6 mars ». Et de partager le graphique ci-dessous.

Selon cette courbe, le nombre de nouvelles installations quotidiennes de Brave sur iOS est passé d’environ 7500 à près de 10 500, voire 11 000. Pour rappel, Brave est un navigateur qui prône le respect de votre confidentialité et met en avant l’intégration d’un bloqueur de publicités.

Les défenseurs des monopoles affirment que ces derniers offrent simplement de meilleurs produits. Mais comme vous pouvez le constater, lorsque les consommateurs ont un choix clair de navigateurs iOS, ils choisissent des alternatives à Safari.

Les équipes de Brave Software enchaînent ensuite en s’adressant à Google pour que la firme de Mountain View rende encore plus claire la possibilité de choisir un autre navigateur par défaut sur Android au lieu de Chrome.

Quoi qu’il en soit, même s’il ne s’agit que d’un changement parmi tant d’autres dans le cadre du DMA, il est intéressant d’observer qu’il y a déjà un impact loin d’être négligeable depuis la mise en place de cette législation en Europe.

Reste à savoir si trop de choix ne tue pas le choix. Des utilisateurs d’iPhone se plaignent en effet de voir leur expérience sur iOS se dégrader depuis le DMA.