La petite nouveauté Google Drive, la future nouveauté du Galaxy S25 et le meilleur smartphone en photo – L’actu tech de la semaine

Cette semaine, l'actualité tech a été assez chargée. On note notamment l'information selon laquelle Samsung pourrait radicalement changer l'écran du Galaxy S25, ave un nouveau format. Ou encore le nouveau meilleur smartphone en photo, selon DXOMARK, qui est enfin vendu en France. Et on termine par une petite nouveauté très pratique sur Google Drive.

Google Drive : une petite nouveauté qui fait plaisir

La version web de Google Drive commence à son tour à profiter d’un mode sombre qui fatigue moins les yeux.

Pour une fois, le meilleur smartphone photo selon DXOMARK est vendu en France

Le Honor Magic 6 Pro s’octroie la première place dans le classement des meilleurs smartphones en photo chez DXOMARK. Contrairement aux deux modèles qui le talonnent, il est disponible en France.

Le Galaxy S25 s’apprête à adopter un changement inédit depuis cinq générations

Pour la première fois depuis le lancement du Galaxy S20, Samsung pourrait revoir à la hausse la diagonale de l’écran de son smartphone haut de gamme. On apprend que le futur Galaxy S25 troquerait les 6,2 pouces de ses aïeux pour une dalle de 6,36 pouces.