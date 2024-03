Google Maps reste leader contre les radars, One UI 6.1 sur les anciens Samsung Galaxy et Xiaomi lance des lunettes connectées – L’actu tech de la semaine

L'actu tech de la semaine a été assez calme, avec cependant des news du côté de Samsung qui a déployé sa grosse mise à jour One UI 6.1 pour les anciens smartphones Galaxy, Google Maps qui reste encore largement leader par rapport à ses concurrents contre les radars ou encore Xiaomi qui lance des lunettes connectées à un prix très agressif

Google Maps bien devant Waze et Apple Plans contre les radars

Dans une étude menée auprès d’utilisateurs américains, Google Maps reste privilégié pour éviter les radars, avec une large majorité de 70%, bien devant ses concurrents Waze et Apple Plans. Ayant racheté Waze il y a de cela une dizaine d’années, Google reste massivement leader dans le domaine de la navigation, que ce soit sur Android ou iPhone.

One UI 6.1 débarque pour les Samsung Galaxy

Les anciens smartphones Samsung Galaxy peuvent depuis cette semaine installer la très attendue mise à jour One UI 6.1, apportant de très nombreuses fonctionnalités et notamment les fonctionnalités IA de la gamme Galaxy S24. Samsung n’a pas lésiné sur la taille puisque cette mise à jour pèse plus de 3 Go.

Xiaomi lance de nouvelles lunettes connectées

Le constructeur chinois Xiaomi a dévoilé une nouvelle paire de lunettes connectées dotées de transducteurs pour écouter de la musique. Déclinée en plusieurs design, cette gamme Mijia sera pour le moment lancée qu’en Chine pour un prix avoisinant les 60 euros, soit une tarification très compétitive.