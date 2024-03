Google Maps est loin devant Waze et Apple Plans pour… éviter les radars

Une étude aux États-Unis rapporte que 70 % des utilisateurs d'applications de navigation font le choix de Google Maps pour éviter les radars. Une application suivie de loin par Waze (également propriété de Google) et par Apple Plans.

Tout part d’une étude menée par MarketWatch auprès d’utilisateurs américains sur la manière dont les applications de navigation leur permettent d’éviter les contraventions, et plus précisément les radars. Ce que l’on apprend, c’est que 70 % des utilisateurs interrogés passent par Google Maps. Ils sont 27 % à recourir à Waze et 25 % à utiliser Apple Plans. Sur les 1000 sondés, 34 % d’entre eux ont déclaré avoir été avertis au moins une fois par l’une des applications de la présence d’un radar sur leur trajet.

Ce qui est assez étonnant, c’est qu’outre-Atlantique, l’iPhone est encore plus populaire par rapport aux smartphones Android qu’en France. Nous aurions pu nous attendre à ce qu’Apple Plans soit davantage utilisé. Ce qui pourrait expliquer cela, au moins en partie, c’est que de plus en plus d’utilisateurs américains passent d’Android à iOS en se procurant un iPhone. Mais déjà habitués à Google Maps, ils réinstallent l’application sur les smartphones d’Apple.

Google règne en maître sur les applications de navigation avec Maps et Waze

Par ailleurs, il est à rappeler que Waze est une application rachetée par… Google, il y a plus d’une dizaine d’années. Ainsi donc, les trois applications les plus utilisées pour anticiper les radars sont commercialisées par deux entreprises et Google a clairement le monopole là-dessus. Ce que ce sondage montre également, c’est que les utilisateurs américains privilégient Google Maps plus ou moins en général : l’utilisation pour les radars montre un certain succès.

À rappeler qu’en France, il est illégal de donner la position exacte des radars : Google Maps, Waze et Apple Plans sont soumis à la loi. Waze a trouvé la parade depuis longtemps : indiquer des zones potentielles de contrôle, y compris pour les radars mobiles. Dans Google Maps, contrairement à ce que des rumeurs indiquaient, il n’existe aucune fonctionnalité secrète pour afficher les emplacements des radars. Cependant, nous ne pouvons que vous recommander d’afficher les limitations de vitesse sur l’application et de regarder les panneaux présents sur la route afin de respecter les limitations imposées sur nos routes, pour la sécurité de tous (en plus d’être bénéfique pour les points sur votre permis et pour votre portefeuille).

