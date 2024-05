Free métamorphose son forfait à 2 €, Google vous offre beaucoup d’argent et une très mauvaise nouvelle pour Huawei – L’actu tech de la semaine

Free métamorphose son forfait mobile à 2 euros. Google vous offre beaucoup d'argent pour reprendre votre vieux smartphone. Et une très mauvaise nouvelle pour Huawei. On fait le tour des actualités tech marquantes de la semaine.

Free revoit son forfait à 2€ : une augmentation qui fait grincer des dents

Le forfait Free 2€ avec l’option Booster 5 Go, c’était l’offre idéale pour les petits budgets. Mais ça, c’était avant que l’opérateur ne décide d’augmenter le prix de son option « Booster ». Mais il y a une bonne nouvelle malgré tout : plus de data, et un tarif inchangé pour les abonnés Freebox.

Google vous offre beaucoup d’argent pour votre vieux téléphone

Google veut vraiment réussir son lancement du Pixel 8a. Sa recette : vous donner de l’argent pour vous débarrasser d’un vieux téléphone. Beaucoup d’argent. Google met la main à la poche, à hauteur de 150 euros, sous forme d’un bonus de reprise. Une bonne affaire.

Très mauvaise nouvelle pour Huawei

Huawei a lancé son nouveau PC portable, le Huawei MateBook X Pro (2024), équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9.

Mais cette annonce a suscité de vives critiques de la part des républicains aux États-Unis, qui ont poussé le gouvernement américain à révoquer les licences d’exportation de puces vers Huawei.