Options illégales de la R5 électrique, révolution Siri et nouveautés Wear OS – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 31 mai : la R5 électrique et ses options illégales, Siri va connaître une véritable révolution avec l'IA et les montres Wear OS deviennent encore plus pratiques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Renault 5 électrique : méfiez-vous des options illégales

La Renault 5 E-Tech électrique est déjà disponible à la commande, mais certains concessionnaires ajoutent des frais supplémentaires non obligatoires et illégaux comme le « pack sérénité essence ». Les acheteurs doivent refuser ces options, car le prix de vente affiché doit inclure tous les frais nécessaires à la mise en route. Les pratiques de vente forcée sont fréquentes et visent à augmenter les marges des concessionnaires.

Siri révolutionné par l’IA dans iOS 18

Avec iOS 18, Siri bénéficiera d’une refonte majeure grâce à un partenariat avec OpenAI. L’assistant virtuel pourra exécuter des commandes complexes, comme déplacer des notes ou résumer des réunions, directement par la voix. Une approche hybride permettra à Siri de traiter les tâches simples sur l’appareil et les plus complexes via le cloud.

Wear OS : contrôlez votre maison et payez avec PayPal

Google introduit deux nouvelles fonctionnalités pour les montres Wear OS : un contrôle facilité des appareils domotiques via une nouvelle tuile et la possibilité de régler des achats avec PayPal sans application distincte. Ces fonctionnalités amélioreront l’expérience utilisateur, bien que le paiement PayPal soit limité aux États-Unis et en Allemagne.