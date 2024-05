Les montres Wear OS deviennent encore plus pratiques grâce à deux petites nouveautés

Google a annoncé deux nouveautés pour Wear OS, afin de permettre de régler ses achats avec PayPal ou de contrôler ses appareils connectés à l'aide de sa montre.

Quelques semaines après la Google I/O, Google n’en avait pas fini autour de ses annonces au sujet d’Android et de Wear OS. La firme a en effet partagé, ce jeudi, sept nouveautés à venir pour les smartphones Android, mais pas seulement. Le développeur de Wear OS en a également profité pour dévoiler deux nouveautés concernant les montres connectées dotées de Wear OS.

Contrôler son thermostat et ses lumières au poignet

La première de ces nouveautés était particulièrement attendue pour les utilisateurs d’appareils domotiques. Il s’agit d’une nouvelle tuile permettant, en glissant vers la gauche ou la droite depuis le cadran de sa montre connectée, d’accéder à des raccourcis pour contrôler son écosystème domotique. Concrètement, plus besoin de revenir chez vous ou de sortir votre smartphone pour vous assurer que vous avez bien éteint la lumière du bureau ou que vous avez descendu le thermostat après être parti. Désormais, vous pourrez régler ces appareils directement depuis votre poignet. Par ailleurs, outre la tuile dédiée à Google Home, une complication pourra également être configurée directement sur le cadran d’accueil si vous le souhaitez.

Ces nouvelles fonctionnalités font échos à l’arrivée d’un nouveau widget Google Home désormais disponible également sur smartphones Android. Par ailleurs, l’une des principales annonces de Wear OS 4 l’an dernier était la possibilité, pour les utilisateurs, d’installer davantage de tuiles provenant de développeurs tiers afin de personnaliser un peu plus l’utilisation de leur montre.

Régler ses achats à l’aide de son compte PayPal

L’autre nouveauté concerne cette fois le paiement sans contact. En plus de votre carte bancaire enregistrée sur Google Wallet, il sera désormais possible de régler vos achats grâce à votre compte PayPal. Pour ce faire, pas besoin d’installer d’application PayPal distincte, mais simplement d’enregistrer votre compte PayPal dans Google Wallet pour pouvoir y accéder depuis votre montre connectée.

Cela devrait notamment permettre aux utilisateurs de régler directement certains achats à l’aide de leur solde PayPal et pas uniquement celui de leur propre compte en banque. Néanmoins, cette fonctionnalité sera limitée aux utilisateurs de montres Wear OS aux États-Unis et en Allemagne, les seuls pays où il est déjà possible de lier son compte PayPal à son compte Google Wallet. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite pour un déploiement en France.

Ces deux nouveautés devraient être déployées dans les semaines à venir pour les montres connectées dotées de Wear OS. Pour rappel, la prochaine version du système, Wear OS 5, mettra quant à elle l’accent sur l’autonomie.

