Le grand retour d’Oppo en France, un smartphone Tesla et détails de l’accord Apple / OpenAI – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 13 juin : Oppo fait son retour en France, un smartphone Tesla en vue et des détails sur l'accord Apple / OpenAI.

Retour triomphal d’Oppo en France

Oppo annonce officiellement son retour en France après une pause d’un an. Le constructeur chinois prévoit de lancer sa gamme Reno 12 le 18 juin 2024, en mettant en avant des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Ce retour marque une volonté pour le constructeur chinois de renforcer sa présence sur le marché européen après des litiges avec Nokia. Oppo vise à regagner la confiance des consommateurs français avec de nouveaux appareils pleins de promesses technologiques.

Elon Musk et le futur de Tesla : un smartphone en vue ?

Les actionnaires de Tesla ont approuvé un paquet salarial historique de 56 milliards de dollars pour Elon Musk. Malgré les controverses qui ont entouré cette affaire, ce vote survient alors que Tesla envisage de développer un smartphone en plus de ses véhicules autonomes. Cette initiative pourrait permettre à Tesla de se démarquer davantage sur le marché, en intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle et en exploitant la synergie entre ses voitures et les appareils mobiles de ses utilisateurs.

Détail surprenant du partenariat Apple / OpenAI

Apple a annoncé un partenariat remarqué avec OpenAI pour intégrer ChatGPT sur ses appareils, sans aucune transaction financière. Cette collaboration, dévoilée lors de la WWDC 2024, vise à améliorer les fonctionnalités des iPhone, iPad et Mac qui bénéficient d’Apple Intelligence. OpenAI mise sur la visibilité et l’usage accru de ChatGPT, tandis qu’Apple enrichit son écosystème sans frais immédiats. Ce partenariat pourrait évoluer vers un contrat financier selon les usages.