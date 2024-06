Les actionnaires auraient dit oui aux 56 milliards pour Elon Musk ! Et maintenant ? Il est question d’un smartphone Tesla

Alors que Tesla devrait approuver le plus grand paquet salarial de l'histoire pour Elon Musk, l'avenir de l'entreprise se dessine entre véhicules autonomes et potentiels smartphones Tesla.

Les actionnaires de Tesla auraient approuvé le fameux paquet salarial colossal de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour Elon Musk, malgré des controverses et des oppositions notables. Ce vote survient alors que Tesla doit affronter plusieurs défis, notamment des objectifs de vente manqués et une concurrence croissante de la part des fabricants de véhicules électriques chinois comme BYD.

Un paquet salarial controversé

Elon Musk a annoncé que ce paquet, initialement négocié en 2018 et annulé par un juge du Delaware, a été approuvé par une large majorité des actionnaires. Les critiques, dont le fonds souverain norvégien et les plus grands fonds de pension californiens, jugent cette rémunération excessive.

Elon Musk souhaite obtenir ce paquet d’actions pour posséder 25 % de Tesla et en avoir le contrôle total. Si sa demande est refusée, il pourrait se tourner davantage vers l’intelligence artificielle avec son entreprise non cotée xAI. En revanche, si sa demande est acceptée, il serait le seul décisionnaire, mais il est incertain si Tesla devrait prévoir une perte de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour lui verser sa rémunération. Tesla et de nombreux investisseurs estiment que ce package est essentiel pour maintenir Elon Musk engagé.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins! ♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce vote intervient à un moment délicat pour Tesla. L’entreprise a manqué certains de ses objectifs de vente et voit sa part de marché diminuer face à la concurrence chinoise. BYD, par exemple, revendique plus de ventes de voitures électriques que Tesla, bien que ses chiffres incluent également des ventes de véhicules hybrides.

L’expansion vers l’IA et la robotique

Mais Tesla ne se contente pas de produire des voitures électriques. Le groupe se lance aussi dans l’intelligence artificielle, la robotique et les véhicules autonomes. Les analystes de Morgan Stanley notent que les frontières entre voitures et téléphones deviennent de plus en plus floues. Elon Musk a évoqué la possibilité de développer un assistant mobile AI capable de se connecter à la puissance de calcul et à la batterie des véhicules Tesla pour faire fonctionner des applications AI.

Cette intégration pourrait représenter une avancée majeure pour Tesla. Les voitures Tesla utilisent déjà les smartphones comme clés, et l’idée que ces appareils puissent exploiter la capacité de calcul des voitures ouvre de nouvelles perspectives technologiques.

Vers un smartphone Tesla ?

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk parle de lancer un smartphone Tesla. Il avait menacé de le faire lorsqu’il était question de bannir X (Twitter) de l’App Store à la suite de plusieurs polémiques. D’autres entreprises suivent déjà cette voie : Xiaomi conçoit des voitures et Nio a lancé un smartphone.

Avec Tesla se positionnant comme dans l’IA et les véhicules autonomes, l’idée d’un smartphone Tesla n’est pas farfelue. D’autant plus que Elon Musk menace de bannir Apple de ses entreprises, à la suite de l’annonce d’Apple Intelligence et l’intégration de ChatGPT dans les produits de la marque à la pomme.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix