Lancement des Oppo Reno12, la sortie du WoW mobile et le test d’un PC-tablette-écran — L’actu tech de la semaine

Les conférences printanières d'Apple et Google sont passées. On pourrait croire à une accalmie dans l'actualité, mais c'était sans compter sur le retour d'Oppo en France, le lancement des nouvelles Surface de Microsoft ou encore la sortie du clone gratuit de World of Warcraft.

Reno 12 Pro, zoom optique et IA pour moins de 600 euros

Oppo est de retour en France, un an après y avoir cessé ses activités. Un retour marqué par le lancement de deux smartphones milieu de gamme, les Reno12 et Reno12 Pro qui vont tout deux tenter de s’opposer au Google Pixel 8a avec une palanquée de fonctions d’intelligence artificielle pour respectivement 450 et 550 euros. Nous avons pris en main le Reno12 Pro qui a comme autre atout dans sa manche un zoom optique x2, une rareté dans cette gamme de prix.

Le lancement des Surface taillés pour Copilot+

Microsoft a lancé cette semaine les Surface Laptop 7 et la Surface Pro 11. Ces deux machines sont plus compactes et plus puissantes que la génération précédente et intègrent surtout le nouveau SoC ARM de Qualcomm, le Snapdragon X. Avec cette génération, Microsoft veut montrer sa vision du PC pour l’avenir et cela passe aussi par des appareils taillés pour les fonctionnalités Copilot+.

Tarisland, le WoW mobile gratuit à essayer

Tarisland, c’est le nouveau MMORPG de Tencent. Sorti cette semaine, il est présenté comme le WoW mobile. Ce jeu multiplateforme était très attendu par les joueurs. Il propose neuf classes, avec deux talents de spécialisation à apprendre et huit Ultimates. Il offre de nombreuses activités PvE et de progression, comme l’exploration, la pêche, les parcs d’attractions et les métiers à apprendre. Une arène PvP complète l’expérience. Tarisland suivra un modèle saisonnier. Lancé le 21 juin, il a été téléchargé plus d’un million de fois en quelques heures. Test de la semaine : Minisforum V3 La marque chinoise Minisforum, propose une gamme de PC polyvalents avec un excellent rapport performances-prix. Nous avons mis la main sur la Minisforum V3. Cette machine sous Windows 11 est présentée comme la première tablette 3-en-1 du marché grâce à sa prise V-Link, qui permet de l’utiliser comme un écran secondaire passif lorsqu’elle est connectée à un autre appareil, comme un ordinateur portable. Vidéo de la semaine : les fonctions d’iOS 18 qu’Apple n’a pas commenté Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix