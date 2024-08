Écouteurs Xiaomi abordables, caisse pliante pour vélo et les tablettes Samsung Galaxy Tab S10 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 22 août : nouveaux écouteurs sans fil Xiaomi, une caisse pliable en 1 seconde pour les vélos et les futures tablettes Samsung Galaxy Tab S10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Redmi Buds 6 Active, des écouteurs très abordables

Xiaomi lance les Redmi Buds 6 Active, des écouteurs sans fil à un prix dérisoire de 27 euros. Leur design transparent rappelle les produits de la marque Nothing, et la paire d’écouteurs offre une autonomie honorable de 30 heures avec réduction de bruit pour les appels. Cependant, le choix d’un design de type AirPods sans embouts en silicone pourrait ne pas convenir à tous les utilisateurs.

La caisse pliante pour vélo qui se fait vite oublier

La start-up allemande derrière l’Allpacka One propose une caisse innovante qui se plie en seulement une seconde, alliant praticité et discrétion. Conçue pour les cyclistes, cette caisse revendique une capacité de 35 litres et une charge utile de 20 kg. Une campagne de financement participatif sera bientôt lancée pour ouvrir un nouveau chapitre du projet.

Samsung Galaxy Tab S10 : à quoi doit-on s’attendre ?

Selon Android Headlines qui aurait mis la main sur des clichés des prochaines tablettes Samsung, le géant coréen pourrait se contenter de deux tablettes : les Galaxy Tab S10 Plus et Tab S10 Ultra. La grosse rumeur qui les entoure : l’intégration d’une puce Mediatek avec un Dimensity 9300, qu’il faut accueillir avec une extrême prudence.