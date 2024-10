Gros retard de One UI 7, le n°1 du vélo en Europe respire et le boost d’iOS 18.0.1 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 4 octobre : One UI 7 retardé chez Samsung, une dette réduite pour le n°1 du vélo en Europe et le boost en performances d’iOS 18.0.1. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung reporte One UI 7 pour intégrer des fonctionnalités d’IA

Samsung a annoncé un retard pour le déploiement de One UI 7, initialement prévu pour fin 2024, en raison de l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Attendue désormais pour janvier 2025, cette mise à jour promet une refonte complète de l’interface et des grosses capacités IA. Le Galaxy S25 devrait être le premier à en bénéficier, mais ce retard pourrait impacter les ventes de smartphones Samsung face à la concurrence.

Accell Group, leader européen du vélo, respire un peu

Accell Group, principal acteur du vélo en Europe (Lapierre, Haibike, Batavus), a vu sa dette réduite de 40 % grâce à un investissement de 600 millions d’euros de ses actionnaires. Ce soutien financier intervient alors que le groupe lutte contre une crise profonde liée au surstockage et à une dette colossale de 1,4 milliard d’euros. Bien que cette intervention offre un répit, les perspectives restent incertaines jusqu’à la reprise du marché en 2025.

iOS 18.0.1 : boost des performances de l’iPhone

Apple déploie iOS 18.0.1, une mise à jour visant à améliorer les performances des iPhone et à corriger plusieurs bugs affectant les iPhone 16. En plus des corrections apportées, cette version promet une optimisation du système pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et réactive. Les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre à des améliorations notables en termes de rapidité et de stabilité.