Le nouveau vibrateur adaptatif d’Android 15, les iPhone qui perdent leur atout face à Android et une montre Wear OS pour les sports extrêmes – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 octobre : l'arrivée du vibreur adaptatif sur Android 15, les iPhone qui perdent leur atout face à Android et une montre Wear OS pour concurrencer Garmin.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le mode « vibreur adaptatif » d’Android 15. À quoi ça sert exactement ?

Android 15 a commencé à arriver sur les smartphones, avec notamment une nouvelle fonctionnalité bien pratique, le vibreur adaptatif. Ce nouveau mode va vous permettre de régler l’intensité des vibrations en fonction de votre environnement et des sons ambiants. On vous explique tout sur cette nouvelle fonction.

Les iPhone perdent peu à peu l’un de leurs gros atouts face aux appareils Android

Pendant longtemps, les iPhone ont su garder un argument de poids face aux smartphones Android : ils ne perdaient que très peu de leur valeur dans le temps. Acheter un iPhone était donc l’assurance de pouvoir le revendre d’occasion à un prix élevé. Seulement, une étude récente indique que la dévaluation touche de plus en plus les iPhone.

Cette montre Wear OS vient chasser sur les platebandes des modèles Garmin haut de gamme

Face à Samsung, Google ou Apple, le constructeur chinois Mobvoi a décidé de proposer une montre connectée à l’aspect bien plus baroudeur, la nouvelle Ticwatch Atlas. Cette montre connectée propose non seulement des fonctions avancées pour les sports d’extérieur, mais également une meilleure résistance grâce à un écran en verre saphir et un boîtier en acier.