One UI 7 en avant-première, une Livebox Wi-Fi 7 chez Orange et grosse mise à jour pour les Galaxy Watch 4 et 5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 28 novembre : un aperçu de One UI 7, une nouvelle livebox Wi-Fi 7 et mise à jour pour les anciennes Galaxy Watch. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung Galaxy : une nouveauté de One UI 7 en avant-première

Samsung offre un aperçu de la refonte de son application Rappels avec One UI 7, avant la sortie des Galaxy S25. L’application présente une interface modernisée, une nouvelle icône et des animations plus fluides. Parmi les nouveautés : sélection de dates multiples, suppression automatique des rappels terminés, menu « Ajout rapide », notifications basées sur la localisation et intégration vocale avec Bixby. L’APK est téléchargeable sur APK Mirror.

Orange prépare une nouvelle Livebox avec Wi-Fi 7

Orange a annoncé la Livebox 7 Essential, une nouvelle box Wi-Fi 7 équipée de prplOS, un système d’exploitation open source partagé entre plusieurs opérateurs. D’abord testée en Roumanie, elle sera déployée en Europe en 2025. Grâce à prplOS, la box deviendra personnalisable via un magasin d’applications, permettant d’ajouter des fonctionnalités comme le filtrage des appels ou la priorisation de la bande passante pour certains usages.

Galaxy Watch 4 et 5 : une mise à jour apporte les nouveautés de la Watch 6

Samsung déploie une mise à jour pour les Galaxy Watch 4 et 5, intégrant les fonctionnalités de la Watch 6. Les utilisateurs bénéficient désormais d’un coaching de sommeil amélioré, de zones de fréquence cardiaque personnalisées et de la détection de chute étendue. La mise à jour One UI 5 Watch est disponible dès maintenant, apportant une expérience enrichie aux anciennes montres connectées de Samsung.