L’hécatombe se poursuit dans le vélo électrique

Cargoroo, marque néerlandaise spécialisée dans la location de vélos cargo en libre-service, a déposé le bilan. On ne compte plus vraiment les procédures de faillites et autres insolvabilités observées en Europe au second semestre 2025. Autant de déroutes qui en disent long sur l’état du marché.

Source : Cargoroo via la Mairie de Lyon

Simplon (insolvabilité, Autriche) fin septembre, WATT (faillite, Pays-Bas) début septembre, Timyo (faillite, Pays-Bas), Fuell (faillite, France-USA) en octobre, Stella (faillite, Allemagne) mi-novembre, Smafo, (insolvabilité, Allemagne) en décembre, Amslod (faillite, Pays-Bas) fin décembre : les principaux marchés européens du vélo (électrique) sont touchés par une crise profonde.

Depuis cet été, tout s’enchaîne à vitesse grand V. Inflation, baisse de la demande ou encore surstockage sont les principaux facteurs à citer pour expliquer la déroute de nombreuses marques. Et malheureusement, Cargoroo rejoint cette longue liste, elle qui a déposé le bilan auprès du tribunal d’Amsterdam, nous apprend Nieuwsfiets.

Un appel d’offres perdu qui fait mal

Cargoroo n’était un pas vendeur de vélos électriques à proprement parler. Le groupe s’était spécialisé dans la location de cargos en libre-service, avec un intéressant spectre d’activité, d’Asmterdam, à Utrecht en passant par La Haye, Eindhoven, Arnhem, Nimègue, Anvers, Berlin ou encore Louvain. Une expérimentation avait même eu lieu à Lyon.

Le dépôt de bilan a entraîné le retrait d’une partie de sa flotte (700 modèles au total), notamment à Utrecht, La Haye et Nimègue, au grand dam des municipalités. Le service client et le service presse de l’entreprise ne seraient par ailleurs plus joignables.

Pour comprendre le début de cette descente aux enfers, il faut remonter au début de l’année 2024 lorsque Cargoroo n’a pas décroché le nouvel appel d’offres d’Amsterdam, après quatre ans d’activités – et 300 cargos déployés – au sein de la capitale néerlandaise. La ville avait alors jeté son dévolu sur son concurrent de Rotterdam, Baqme.

Le directeur de Cargoroo, Jaron Borensztajn, avait tiré la sonnette d’alarme quant à la perte de ce marché. « Nous n’y arriverons peut-être pas du tout. L’appel d’offres portait sur la façon dont nous envisageons l’ensemble de nos activités commerciales dans les années à venir », avait-il alerté.

Amterdam, des regrets à nourrir ?

Surtout qu’Amsterdam pourrait nourrir des regrets concernant son choix. « Baqme à Amsterdam ne respecte pas les accords conclus et ne dispose pas de suffisamment de vélos cargo », écrit Nieuwsfiets. En sus, Baqme est fourni par Babboe, qui fait l’objet d’une procédure de rappel massive depuis le début d’année. Disons que les conditions réunies ne sont pas les plus favorables.

Ce nouveau dépôt de bilan est symptomatique de la situation actuelle : après 2 ans de crise, et malgré des levées de fonds parfois lucratives – Cargoroo avait bouclé 10 millions d’euros en 2022 -, certaines marques n’aperçoivent pas la lumière au bout du tunnel et sont contraintes de mettre la clé sous la porte.