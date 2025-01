Sony stoppe la production de Blu-ray, les ampoules connectées en mode détecteur de mouvement et la batterie des Galaxy S25 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 24 janvier : Sony stoppe la production de Blu-ray, les ampoules connectées qui se transforment en détecteur de mouvement et l’état de santé de la batterie des Samsung Galaxy S25. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Sony annonce l’arrêt définitif de la production de disques Blu-ray

Sony arrêtera définitivement la production de ses supports optiques, dont les Blu-ray, MiniDiscs et cassettes MiniDV, à partir de février 2025. Cette décision fait suite à la cessation de la production grand public mi-2024, ne conservant que les lignes pour les professionnels. La baisse de la demande due au streaming et au stockage cloud est citée comme principale raison. Les disques Blu-ray préenregistrés ne sont pas affectés pour l’instant.

Sensify transforme les ampoules connectées en détecteurs de mouvement

La technologie Sensify d’Ivani utilise les perturbations des signaux Wi-Fi ou Bluetooth pour détecter des mouvements. Une mise à jour logicielle suffit pour intégrer cette fonctionnalité sur des ampoules connectées ou autres appareils domotiques compatibles Zigbee. Trois appareils minimum sont nécessaires pour configurer une zone de détection précise.

Galaxy S25 : une nouvelle fonctionnalité pour surveiller l’état de la batterie

Les Galaxy S25 intègrent une fonctionnalité dans One UI 7.0 permettant de consulter l’état de santé des batteries, incluant le taux d’usure, le nombre de cycles de charge et la date de fabrication. Inspirée des fonctionnalités iOS et Android depuis 2023, cette option aide à mieux gérer la durabilité du smartphone. La disponibilité pour d’autres modèles équipés de One UI 7.0 reste à confirmer.