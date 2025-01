Avec ses Galaxy S25, Samsung prend enfin les problématiques de batterie et d’autonomie au sérieux

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra arrivent avec tout un tas de nouveautés logicielles plus ou moins tape-à-l’œil. Parmi elles, l’indication de l’état de santé de la batterie pourrait bien être une véritable avancée.

Galaxy S25 Ultra // Crédit : Ulrich Rozier pour Frandroid

La fonctionnalité existe depuis longtemps sur iPhone, mais Samsung vient de l’adopter. Avec le lancement des Galaxy S25 et de One UI 7.0, Samsung a aussi officialisé une nouvelle interface permettant d’en savoir un peu plus sur l’état de santé relatif à la batterie de ses téléphones.

Comme Android Authority l’a relevé, une page au sein des paramètres permet désormais de voir l’usure du composant et son âge.

Samsung rattrape son retard

Exactement comme sur iOS, il est possible de voir sur les S25 des statistiques sur la « santé » de la batterie (c’est-à-dire son taux d’usure), le nombre de cycles de charge qu’elle a subie et sa date de fabrication / première utilisation. Cela permet d’un coup d’œil de voir si le téléphone a perdu de l’autonomie au fil de sa vie ou non.

En réalité, si Apple a introduit cette fonctionnalité il y a de nombreuses années, Google l’a aussi intégré à Android depuis 2023. Samsung était simplement en retard sur la concurrence et sur les fonctionnalités natives d’Android. Tout de même, voir le plus gros constructeur de smartphones au monde prendre la question de l’état de santé des batteries au sérieux est un progrès.

Finally!



You can now see your Battery Health, including the Cycle Count on the Galaxy S25 Series 🔋 pic.twitter.com/xTb5ECkRL4 — Raven (@Razar_the_Raven) January 23, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Malheureusement, comme l’indique Android Authority, on ne sait pas encore si la fonctionnalité sera exclusive aux Galaxy S25 ou si le reste des téléphones éligibles à One UI 7.0 y aura aussi le droit. Espérons que oui, vu l’utilité et la simplicité de cette fonctionnalité.

De quoi changer nos habitudes ?

Informer l’utilisateur ou l’utilisatrice sur l’état de santé de sa batterie, et, idéalement, lui indiquer quand il est pertinent de changer cette dernière peut encourager à garder son téléphone plus longtemps. Un simple changement de pile peut effectivement donner une seconde vie à votre téléphone et l’acte peut paraître moins intimidant si le système d’exploitation vous accompagne dans la démarche.

L’importance de ces statistiques n’est pas à négliger. Selon l’édition 2021 du baromètre du numérique, la défaillance d’une batterie fait partie des raisons poussant le plus souvent au renouvellement de nos équipements mobiles. Quand on sait que la phase de fabrication des smartphones compte pour quasi 80 % de leur empreinte carbone, changer une bête batterie semble bien plus économique en CO2.

Après tout, l’on ne change pas une voiture parce que les pneus sont usés. Il en va de même pour nos batteries au lithium qui sont, par nature, des composants tristement consommables.