Apple fait marche arrière sur l’iPhone 16e, changement d’offre Free Mobile et nouveau Samsung Galaxy Z Flip – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 20 février : un défaut surprenant pour l'iPhone 16e, Free Mobile change son offre « Séries Free » et un nouveau Samsung Galaxy Z Flip.

L’iPhone 16e et le Galaxy S25 partagent un manque surprenant

Apple a récemment dévoilé l’iPhone 16e, successeur de l’iPhone SE, intégrant la puce A18 et un écran OLED. Cependant, ce modèle ne dispose pas de la technologie MagSafe, limitant la charge sans fil à 7,5 W et privant les utilisateurs de l’écosystème d’accessoires magnétiques. Cette omission rappelle celle des Galaxy S25 de Samsung, également dépourvus de système de fixation magnétique, une décision étonnant en 2025 de la part des deux géants.

Free Mobile ajuste son offre Série Free

Free Mobile a modifié son forfait intermédiaire “Série Free”. Le volume de données mensuel en France passe de 140 à 150 Go, toujours en 4G et 5G. Parallèlement, le tarif mensuel augmente de 10,99 € à 11,99 €. Les autres services restent inchangés : appels et SMS/MMS illimités en France, 30 Go de données en Europe et dans les DOM, et l’application TV OQEE incluse. Cette modification s’applique uniquement aux nouveaux abonnés.

Samsung Galaxy Z Flip FE : un pliable abordable en préparation

Samsung prépare le Galaxy Z Flip FE, un smartphone pliable plus accessible. Ce modèle conserverait l’écran pliable de 6,7 pouces du Z Flip 6, avec une luminosité maximale de 1900 nits. Il serait équipé d’une puce Exynos 2500, d’un appareil photo principal de 50 Mpx et d’une caméra frontale de 10 Mpx. Fonctionnant sous Android 15 avec One UI 7.x, le Z Flip FE offrirait une alternative économique aux modèles pliables haut de gamme.