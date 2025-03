Plex augmente ses tarifs, le Google Docs à la française se dévoile et B&You répond à Free – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 20 mars : Plex rend payante une fonctionnalité clé, le Google Docs à la française se dévoile et B&You répond à Free. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

// Source : Plex

Plex augmente ses tarifs et rend payante une fonctionnalité clé

Plex, le media-center, augmente ses tarifs pour la première fois depuis 10 ans. Les abonnements mensuel et annuel passent respectivement à 6,99$ et 69,99$. L’abonnement à vie double à 249,99$. De plus, la lecture de vidéos à distance devient payante, nécessitant un Plex Pass ou un Remote Watch Pass. En compensation, Plex promet de nouvelles fonctionnalités et supprime les limitations de lecture gratuite sur mobile.

La France lance « La Suite numérique » pour concurrencer Google

La France dévoile « La Suite numérique », une solution collaborative open source visant à réduire la dépendance aux logiciels étrangers. Elle inclut Docs (alternative à Google Docs), Visio (visioconférences comme Meet), une messagerie (remplaçant Gmail), Tchap (messagerie instantanée comme Slack), et Grist (gestion de bases de données). Ces outils, sécurisés et souverains, sont destinés aux agents publics via un compte ProConnect. L’objectif est ici de promouvoir l’indépendance technologique face aux géants américains.

B&YOU répond à Free avec une offre fibre 8 Gbit/s et 100 Go de 5G

Bouygues Telecom réplique à l’offre de Free avec B&You Pure Fibre. Pour 23,99€/mois sans engagement, elle inclut une connexion fibre à 8 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant avec la BBox Ultym Wi-Fi 6E. Un forfait mobile 5G est ajouté : 100 Go de data en France, appels/SMS illimités, et 25 Go en Europe/DOM pour 0,99€/mois pendant 12 mois. Les frais de mise en service sont offerts. L’ensemble coûte environ 24,97€/mois.