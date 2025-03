Une marque de Stellantis en grande difficulté, le problème de Nvidia et l’excellente décision de Xiaomi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 24 mars : les difficultés d’une marque française de Stellantis, le problème de Nvidia sur ses cartes graphiques et le marché de Xiaomi chez les dirigeants de BMW. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

DS 3 E-Tense // Source : Marie Lizak pour Frandroid

« Nous perdons de l’argent sur chaque voiture vendue » : DS est en grande difficulté

DS, la marque premium française de Stellantis, fait grise mine. Avec des ventes en chute libre et une stratégie tarifaire desservant les voitures (électriques ou non) de la gamme, 2025 risque d’être compliquée pour le réseau de distribution.

Nvidia a un vrai problème logiciel avec ses cartes graphiques

Les semaines défilent et les problèmes rencontrés par les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia continuent. Des plaintes de clients de GeForce RTX 400 s’accumulent ; le problème semblerait venir des pilotes, bien trop lourds.

Xiaomi débauche des cadres de BMW pour ses voitures électriques

Xiaomi cartonne avec sa première voiture électrique, la SU7, et voit loin. Le géant chinois envisage de créer un centre de recherche et développement européen, basé à Munich, et a d’ores et déjà débauché plusieurs hauts cadres de BMW pour bien s’entourer.