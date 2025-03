Proton Drive va vous faire quitter Google, carton plein pour la Renault 5 électrique et la folie des appareils trop intelligents – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 mars : Proton veut concurrencer Google sur le cloud, les très bons chiffres de ventes de la Renault 5 électrique et des appareils qui sont trop intelligents donc trop complexes. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Proton Drive introduit le partage public de documents

Proton a lancé une nouvelle fonctionnalité pour Proton Drive qui permet de partager des documents publiquement, à la manière de Google Docs. Cette fonctionnalité permet de partager et de collaborer sur des fichiers hébergés sur la plateforme via un lien public, offrant un accès en lecture et en écriture sans nécessiter de compte Proton.

La Renault 5 électrique s’impose en Europe

La Renault 5 électrique connaît un grand succès en Europe, enregistrant une hausse significative des immatriculations en février 2025. Les ventes totales de voitures électriques en Europe ont augmenté par rapport à l’année précédente. La part de marché des voitures électriques a également grimpé. La Renault 5 E-Tech démontre sa popularité croissante à travers le continent.

Des appareils intelligents inutilement complexes

Les appareils électroménagers sont de plus en plus connectés, donc dépendants d’une connexion internet et d’applications cloud pour des fonctions de base. Voici, l’exemple d’un lave-vaisselle Bosch qui nécessite une application pour démarrer même un simple cycle de rinçage. Une certaine frustration peut alors se faire sentir face à cette complexité inutile, les risques liés à la sécurité et l’obsolescence programmée.