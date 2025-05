Google se moque d’Apple qui ne serait rien qu’un copieur

Google a mis en ligne une nouvelle vidéo publicitaire piquante qui ne manquera pas de faire réagir les fans d’Apple.

Dans une vidéo publicitaire publiée récemment, Google tourne en dérision les rumeurs persistantes concernant le design des futurs iPhone 17, suggérant qu’Apple s’apprêterait à suivre les traces des Pixel.

Au cœur de cette nouvelle pique, on retrouve la barre de caméra horizontale, une caractéristique distinctive des smartphones de Google depuis les Pixel 6, soit 2021.

Selon les bruits de couloir et les mockups qui circulent, l’iPhone 17, et plus particulièrement l’iPhone 17 Air, pourrait adopter une barre de caméra arrière horizontale, rappelant étrangement le design de celle des Pixel. On évoque plus aisément l’iPhone 17 Air puisque les autres, et surtout les iPhone 17 Pro, conserveraient un agencement triangulaire des objectifs et non horizontal comme chez Google, générant un module photo plus large.

Des rumeurs, rien que des rumeurs, ou pas

La vidéo de Google, présentée sous la forme d’un podcast humoristique , met en scène deux personnages : Pixel et iPhone. Pixel ne tarde pas à souligner avec ironie que iPhone semble s’inspirer de fonctionnalités déjà présentes sur les appareils Android depuis des années. La conversation s’amorce ainsi :

Pixel : Salut, je suis Pixel, et voici mon ami, iPhone.

Salut, je suis Pixel, et voici mon ami, iPhone. iPhone : Bonjour.

Pixel : Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos du prochain redesign de l'iPhone.

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos du prochain redesign de l’iPhone. iPhone : C’est fou. Tu imagines si je faisais la même chose que toi, mais des années plus tard ?

La publicité ne s’arrête pas là et Google en profite pour rappeler d’autres fonctionnalités initialement introduites sur Android et les Pixel avant d’apparaître sur les appareils de la marque à la pomme. Sont notamment cités le mode Nuit, la Gomme Magique et les widgets de la « bouche » même d’iPhone.

La vidéo se conclut sur une note taquine, avec iPhone reprenant une phrase que Pixel lui souffle : « Nous voulons juste rappeler à tout le monde que ces rumeurs ne sont que des rumeurs. » Une manière habile pour Google de semer le doute tout en s’amusant de la situation.

Ce n’est pas la première fois que Google utilise ce format publicitaire pour se moquer des décisions de design d’Apple. Une précédente campagne avait notamment ciblé le passage d’Apple au port USB-C.

Cette nouvelle offensive publicitaire de Google s’inscrit dans une stratégie de communication bien huilée, visant à positionner ses smartphones Pixel comme des précurseurs en matière d’innovation. Reste à voir si les rumeurs concernant l’iPhone 17 se confirmeront et si Apple adoptera effectivement ce design inspiré des Pixel.