Oppo lance sa montre Wear OS hyper endurante en France, et sans faute de frappe

Quelques mois après son lancement initial en Chine, la Oppo Watch X2 arrive désormais en France. Pour rappel, il s’agit d’une montre en tout point similaire à sa cousine, la OnePlus Watch 3.

L’Oppo Watch X2 // Source : Oppo

Comme l’an dernier, Oppo et OnePlus recyclent leurs montres connectées respectives. Après le lancement de la OnePlus Watch 3 il y a quelques mois, sa cousine arrive à son tour en France avec un design légèrement différent, mais des caractéristiques parfaitement identiques : l’Oppo Watch X2.

Pour aller plus loin

L’Oppo Watch X2 avait déjà été présentée initialement en Chine en février dernier, quelques jours après le lancement du modèle de OnePlus dont elle partage les caractéristiques. On a donc affaire ici à une montre avec un boîtier en acier inoxydable et une lunette en titane, un écran Amoled de 1,5 pouce et une couronne rotative permettant de réaliser des électrocardiogrammes. Le tout fonctionne sous le système d’exploitation Wear OS en France — alors que le modèle chinois utilisait un système proporiétaire.

Surtout, la montre profite du même système à deux OS et double processeur que l’Oppo Watch X de l’an dernier. De quoi lui permettre une autonomie de trois à quatre jours, là où la plupart des montres Wear OS peinent encore à dépasser la journée d’autonomie.

Quelques différences en termes de design

Si toutes ces caractéristiques sont communes avec la OnePlus Watch 3, l’Oppo Watch X2 s’en distingue cependant par ses coloris. En effet, si le modèle noir est toujours de vigueur, la marque chinoise propose aussi une version bleue avec une lunette crantée — mais qui reste fixe — pour un look davantage inspiré des montres de plongée.

L’Oppo Watch X2 // Source : Oppo

Autre particularité, Oppo nous a assuré que la montre profitait de la bonne annotation « Made in China » au dos, et non pas de la faute de frappe « Meda in China » à laquelle la OnePlus Watch 3 a été confrontée au lancement, retardant sa sortie de plusieurs semaines.

Prix et disponibilité de l’Oppo Watch X2

L’Oppo Watch X2 sera disponible en France en deux coloris — noir volcan ou bleu océan — à compter du 2 juin prochain.

Pour le prix, comptez sur un tarif de 379,90 euros. À titre de comparaison, la OnePlus Watch 3, était proposée initialement en France à 349 euros, mais on la retrouve désormais sur le site de OnePlus autour de 300 euros.