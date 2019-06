Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 11 juin : de nouvelles fuites sur les Galaxy Note 10, Huawei à la pêche aux développeurs et les nouveaux composants d’AMD. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Pro : tailles d’écran, stockages et batteries se dévoilent

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Pro voient leurs fiches techniques supposées se dévoiler en partie. Au programme : écran géant pour le modèle le plus premium et batterie similaire pour les deux déclinaisons.

Sans accès au Play Store, Huawei incite les développeurs à rejoindre sa propre boutique

Depuis les sanctions américaines contre Huawei, le groupe chinois est dans l’incertitude. Impossible pour l’heure de savoir s’il pourra à nouveau bénéficier de l’écosystème Google et du Play Store sur ses prochains smartphones. En prévision, Huawei fait appel aux développeurs pour qu’ils proposent leurs applications sur sa propre boutique.

AMD annonce ses nouveaux composants qui peuvent faire très mal à Intel et Nvidia

AMD a annoncé de nouveaux composants pour cet E3 : le processeur Ryzen 9 3950X et la carte graphique Radeon RX 5700 XT, entres autres, deux produits haut de gamme qui comptent bien faire passer Intel et Nvidia pour des novices du marché.