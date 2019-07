Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 2 juillet : Samsung a officialisé la date de présentation du Galaxy Note 10 et avoue que son Galaxy Fold était embarrassant et OnePlus envoie des notifications non désirées aux utilisateurs de OnePlus 7 Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : date de présentation annoncée et design confirmé en partie

Le Samsung Galaxy Note 10 a officiellement droit à une date d’annonce. Son trou dans l’écran et son stylet S Pen apparaissent d’ailleurs dans les images dévoilées par la marque.

« C’était embarrassant » : sur le Galaxy Fold, le patron de Samsung admet s’être précipité

Le patron de Samsung admet s’être précipité dans le lancement du smartphone pliable de son entreprise : le Galaxy Fold. Il affirme toutefois que tous les soucis du produit ont été identifiés.

OnePlus 7 Pro : le constructeur envoie une notification insensée, puis s’en excuse

Ce lundi, plusieurs utilisateurs de OnePlus 7 Pro ont eu la mauvaise surprise de recevoir une notification push de la part du constructeur. Il s’agissait en fait d’une erreur de la marque qui a fini par s’en excuser dans un communiqué.