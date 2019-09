C’est bientôt la rentrée. Les étudiants achètent leurs fournitures, les commerçants sortent leurs affichent « back to school » et l’actualité reprend doucement son cours après deux mois à tourner au ralenti. C’est aussi l’occasion de reprendre les guerres de clans avec la coupure des chaînes d’Altice sur les Freebox et les prochains smartphones de Huawei qui sont privés du Google Play Store. Heureusement, Nintendo apporte un peu de gaieté avec le lancement des préinscriptions pour Mario Kart Tour.

Les Freebox n’ont plus BFM TV et RMC : Xavier Niel sort de son silence

Comme prévu, les Freebox de Free ont perdu l’accès aux chaînes du groupe Altice (BFM TV, RMC) faute d’un accord entre les deux groupes. Xavier Niel promet une résolution rapide du problème. De son côté, Orange se range aux côtés de Free et promet de couper également les chaînes si Altice ne met pas du sien. Un coup dur pour BFM et RMC qui subissent une forte baisse d’audience.

Google France confirme : les Huawei Mate 30 n’auront pas les services Android ni le Play Store

Mauvaise nouvelle pour Huawei. D’après un représentant de Google, les très attendus Mate 30 et Mate 30 Pro n’auraient pas le droit aux services Android et au Play Store à cause des décisions du gouvernement américain.

Mario Kart Tour sortira le mois prochain sur Android et iOS, préinscrivez-vous

Ça y est : après un peu plus d’un an d’attente, Mario Kart Tour est fin prêt à sortir sur Android et iOS. Le prochain jeu de Nintendo sur mobile est d’ores et déjà disponible en préinscription.