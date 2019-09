Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 septembre : l’officialisation du OnePlus 7T, des bots sur Mario Kart Tour et les nouveautés d’Android 10 Go. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

OnePlus 7T officialisé : écran 90 Hz, Snapdragon 855+ et triple capteur photo

Le OnePlus 7T vient d’être officialisé. Celui-ci offre une alléchante fiche technique sur le papier avec son écran 90 Hz, son triple appareil photo et son Snapdragon 855+. Hélas, les prix européens n’ont pas encore été dévoilés par la marque.

Mario Kart Tour : vous terminez 1er car vous jouez contre des robots, pour l’instant

Dans Mario Kart Tour, vous n’affrontez aucun autre être humain, ce sont des robots qui font la course contre vous. Cependant, un mode multijoueurs basé sur des classements devrait voir le jour.

Android 10 Go officialisé : nouveau thème, chiffrement universel et performance en hausse

Chaque nouvelle mise à jour d’Android a désormais le droit à son édition Go, plus légère et conçue pour les smartphones à petit prix. Android 10 (Go Edition) ajoute plusieurs nouveautés intéressantes.