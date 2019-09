Chaque nouvelle mise à jour d’Android a désormais le droit à son édition Go, plus légère et conçue pour les smartphones à petit prix. Android 10 (Go Edition) ajoute plusieurs nouveautés intéressantes.

L’initiative Android Go ne fait plus autant parler qu’il y a quelques années, mais elle est toujours là. Version après version, Google améliore cette édition spéciale d’Android prévue pour les smartphones peu performants, avec 1,5 Go de RAM ou moins, et vendus à petit prix.

Android 10 apporte son lot de nouveautés et Google en a annoncé plusieurs sur son blog officiel. L’image d’illustration de Google, que l’on peut voir plus haut, montre un nouveau thème bleu, avec des icônes carrées, pour distinguer l’édition Go et l’édition classique d’Android.

Adiantum et applications Go

La nouveauté la plus importante est sans aucun doute l’arrivée du chiffrement obligatoire des données pour tous les smartphones Android Go. Cela est permis grâce à l’utilisation de l’algorithme Adiantum qui permet de multiplier les performances de chiffrement, même sur des puces peu performantes.

Google en profite pour annoncer qu’Android 10 Go est plus optimisé que ses prédécesseurs, et qu’il faut s’attendre à une hausse des performances après la mise à jour.

La firme mentionne également toutes ses applications officielles portant la marque « Go », qui sont désormais accessibles à tous les téléphones, même sans Android Go.

Google mentionne en particulier Gallery Go et YouTube Go, particulièrement pratiques et légers.

Sortie cet automne

Google annonce que les premiers smartphones équipés d’Android 10 Go sortiront cet automne. La firme ne donne toutefois aucune indication concernant les mises à jour des anciens smartphones du programme Android Go, comme le Redmi Go.