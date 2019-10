Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 22 octobre : vous pouvez télécharger la version stable de Microsoft Edge (Chromium), Android 10 débarque sur le Galaxy Note 10 et les négociations entre Huawei et les États-Unis au point mort. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Microsoft Edge (Chromium) : le téléchargement de la version stable est disponible

Après plusieurs mois de bêta, le nouveau navigateur Microsoft Edge, basé sur Chromium comme Google Chrome, arrive en version stable.

Galaxy Note 10 : Samsung confirme l’arrivée d’Android 10 en bêta

Après avoir annoncé l’arrivée de One UI 2 et Android 10 sur ses Galaxy S10, Samsung confirme que la bêta ne va pas tarder à concerner ses Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+.

Entre Huawei et les États-Unis, les négociations semblent à l’arrêt

Un représentant de Huawei a récemment indiqué qu’il était très difficile pour son entreprise d’obtenir une entrevue avec le gouvernement américain. Cela montre que les négociations entre les deux parties ne semblent pas avancer.

