Un représentant de Huawei a récemment indiqué qu'il était très difficile pour son entreprise d'obtenir une entrevue avec le gouvernement américain. Cela montre que les négociations entre les deux parties ne semblent pas avancer.

Nul besoin de revenir en long en large et en travers sur l’affaire qui secoue Huawei depuis plusieurs mois désormais. Vous êtes en effet sans doute déjà au fait que la firme chinoise est sanctionnée par le gouvernement des États-Unis et qu’elle n’a ainsi plus le droit de collaborer avec des entreprises américaines, dont Google.

On imagine que plusieurs représentants de la marque tentent de négocier avec les autorités étasuniennes afin d’obtenir, a minima, plus de souplesse sur les restrictions imposées. Cependant, dans une interview accordée au Financial Times, le responsable des affaires publiques de Huawei, Joy Tan, explique que les discussions entre les deux parties pataugent un peu.

Joy Tan affirme ainsi qu’aucune entrevue à Washington ne lui a été accordée avec l’administration du président Donald Trump. « Nous continuons de relancer, mais nous n’obtenons pas beaucoup de réunions. Je n’ai parlé à personne au gouvernement, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé ».

Lente alternative

Le représentant de Huawei s’est également exprimé au sujet de HarmonyOS en admettant que ce système d’exploitation fait maison nécessitera plusieurs années avant de pouvoir être considéré comme une vraie alternative à l’Android de Google. « Oui, nous devons trouver des solutions alternatives à cet écosystème, mais cela va prendre du temps à construire », confie-t-il, et d’ajouter : « il y a tellement d’utilisateurs Android en Europe et en Asie du Sud-est, et ils sont tellement habitués à ces applications Google sur les smartphones Android ».

Précisons enfin que Huawei a pu lancer en France son Nova 5T avec les services Google préinstallés. Ce smartphone avait en effet été certifié à temps pour en profiter, mais existe déjà sur le marché sous une autre identité : le Honor 20.

