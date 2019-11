Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 22 novembre : le Samsung Galaxy S11e montre son design, Tesla est content des précommandes de son pick-up et Xiaomi rattrape Apple en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Samsung Galaxy S11e : voici un premier rendu

Samsung garderait le Galaxy S11e dans sa nouvelle gamme avec un design très proche des Galaxy S11 et S11 Plus, mais un écran plus compact. On retrouve au dos le « domino » qui lui sert de module photo.

Le Tesla Cybertruck cartonne et enregistre des précommandes colossales

À peine présenté, aussitôt « précommandé » : le pick-up électrique de Tesla rencontre d’ores et déjà un succès incontestable matérialisé par 200 000 pré-réservations.

Xiaomi s’attaque à Apple en Europe

Canalys a publié son étude concernant le marché du smartphone en Europe entre juillet et septembre 2019. On y voit une nette progression de Xiaomi qui rattrape peu à peu Apple.

