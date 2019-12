Disney+ chez Canal+, accord en vue entre la Chine et les États-Unis et une fibre optique en bois – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 16 décembre : Disney+ sera disponible en France chez Canal+, un accord se profile entre la Chine et les États-Unis et des chercheurs mettent au point une fibre optique en bois. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Disney+ : Canal+ obtient l’exclusivité de la distribution en France en OTT

Dans une interview, les représentant français de Disney et Canal+ promettent un lancement d’ampleur pour Disney Plus en France. De quoi concurrencer Netflix et Amazon.

Huawei : l’accord entre l’Amérique et la Chine ne change rien… pour le moment

Le gouvernement Trump et la Chine sont en passe de signer un nouvel accord, faisant que les deux pays vont alléger leurs taxes commerciales. Cependant, Huawei n’est toujours pas dans la balance.

Des chercheurs ont créé une fibre optique… en bois, moins chère et biodégradable

La fibre optique est une solution pérenne au déploiement du très haut débit, mais sa production est coûteuse et pas nécessairement écologique. Des chercheurs finlandais ont réussi à créer de la fibre optique en bois pour contrer tout cela.